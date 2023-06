Bride Griha Pravesh: तो इसलिए की जाती है दुल्हन के गृृह प्रवेश की रस्म, घर में आती है सुख-समृद्धि

Bride Griha Pravesh हिंदू धर्म में विवाह को महत्वपूर्ण संस्कारों में से एक माना गया है। विवाह के दौरान की गई हर रस्म का अपना महत्व है। कई रस्मों के पीछे वैज्ञानिक कारण भी मौजूद होते हैं। हिंदू धर्म में नई दुल्हन को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। जिसके चलते दुल्हन के गृह प्रवेश की रस्म निभाई जाती है। आइए जानते हैं इस रस्म का धार्मिक महत्व।

Bride Griha Pravesh दुल्हन के गृृह प्रवेश की रस्म।

नई दिल्ली, अध्यात्म डेस्क। Bride Griha Pravesh: हिंदू धर्म में विवाह समारोह में नए जोड़े की खुशियों की कामना करते हुए कई तरह की रस्में निभाई जाती हैं। कुछ रस्में शादी से पहले की जाती हैं तो कुछ शादी के बाद। ऐसी ही एक रस्म है दुल्हन के ससुराल में ग्रह प्रवेश की रस्म। क्या आप इस रस्म के पीछे के धार्मिक कारण जानते हैं। क्यों जरूरी है दुल्हन का गृहप्रवेश ग्रह प्रवेश शादी समारोह के बाद की रस्मों का एक जरूरी हिस्सा है। नई दुल्हन के ग्रह प्रवेश की रस्म में दूल्हे के परिवार वाले नई दुल्हन का दिल खोल कर स्वागत करते हैं। जो दर्शाता है कि वह नई दुल्हन को अपने घर-परिवार का एक अभिन्न अंग बनाने का पूर्णतया तैयार हैं। दुल्हन की विदाई के बाद पहली रस्म ग्रह प्रवेश की ही होती है। इस रस्म के कारण विदाई की रस्म की भावुकता को कम करने का काम भी करती है। क्या है चावल के कलश का महत्व बहू को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। बहू के आगमन से घर में सुख-समृद्धि आती है। घर में किसी तरह की नकारात्मकता नहीं आती है। वहीं जब घर में बहू आती है तो कलश में चावल भरकर गिराने की रस्म की जाती है। चावल को हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है। जब सीधे पैर से दुल्हन इस कलश को गिराती है और चावल फर्श पर बिखर जाते हैं, तब ऐसा माना जाता है घर में जीवनभर के लिए सुख-समृद्धि बिखर गई है। किन बातों का ध्यान रखना जरूरी जब नई बहू घर में प्रवेश करती है, तो प्रवेश के दौरान अपना दाहिना पैर पहले रखना चाहिए। गृह प्रवेश के दौरान सिर्फ घर के लोग ही होने चाहिए, बाहरी लोगों के होने से घर में नकारात्मकता आती है। गृह प्रवेश के दौरान बहू को अपने ससुराल की सुख-समृद्धि और शांति की कामना करनी चाहिए। डिसक्लेमर: 'इस लेख में निहित किसी भी जानकारी/सामग्री/गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त, इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।'

