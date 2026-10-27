आज दोपहर 3:40 से पहले कर लें ये 1 काम, कहीं हाथ से न निकल जाए मंगलवार और भरणी नक्षत्र का दुर्लभ महासंयोग!

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आज 27 अक्टूबर 2026, मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा और भक्ति को समर्पित है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा-अर्चना करने से जीवन में अच्छे और शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। इस दिन सिर्फ बजरंगबली की पूजा ही नहीं, बल्कि हनुमान चालीसा का पाठ करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है।

इस मंगलवार होने के साथ भरणी नक्षत्र भी है। मंगलवार को दोपहर 3 बजकर 40 मिनट तक भरणी नक्षत्र प्रभावी रहेगा। वैदिक ज्योतिष की मानें तो आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से दूसरा भरणी नक्षत्र को माना जाता है। भरणी का असल अर्थ भरण-पोषण होता है।

भरणी नक्षत्र का महत्व इस नक्षत्र के स्वामी शुक्राचार्य और राशि मेष है। इसके साथ ही भरणी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह त्रिकोण आकृति को माना जाता है। इसके अलावा वनस्पतियों में आंवले के पेड़ का संबंध भरणी नक्षत्र से बताया जाता है।

माना जाता है कि जिन भी लोगों का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है, उन लोगों को खासतौर पर आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। अगर हो सके तो इसका पेड़ भी लगाना चाहिए। आइए जानते हैं आज दोपहर 3 बजे से पहले तक कौन-सा उपाय करना प्रभावी रह सकता है।

भरणी नक्षत्र से जुड़े उपाय अगर आपका करियर से जुड़ा कोई भी जरूरी काम रुका हुआ है, तो मंगलवार को आंवले की पेड़ की पूजा करने के साथ प्रणाम करना सही माना जाता है। इसके अलावा उसकी जड़ों में पानी डालना भी सही माना जाता है।

अगर आपमें आत्मविश्वास की कमी हैं, तो मंगलवार के दिन आपको नहाने के पानी में थोड़ी सही दही मिलाकर स्नान करना है। इसके साथ ही मंदिर में कपूर का दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर रिश्तों में बार-बार टकराव का सामना करना पड़ रहा है, तो मंगलवार को भरणी नक्षत्र के दौरान हनुमान चालीसा का 11 बार पाठ करने से जीवन में प्रेम की स्थिति मजबूत होती है। जीवनसाथी के साथ बेवजह के तनाव और क्लेश दूर होते हैं।