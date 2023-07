Bad Dreams: लगातार दिखते हैं बुरे सपने? हो सकते हैं कई कारण, ऐसे पाएं छुटकारा

Bad Dreams बुरे सपनों के कारण कई लोगों की नींद टूट जाती है और नींद पूरी नहीं होती। यह स्थिति आपकी सेहत पर तो बुरा असर डालती ही है साथ ही इससे दैनिक जीवन भी प्रभावित होता है। ऐसे में आप बुरे सपनों से छुटकारा पाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। आइए जानते हैं वह उपाय क्या हैं।

Bad Dreams बुरे सपनों से कैसे पाएं छुटकारा।

नई दिल्ली, अध्यात्म डेस्क। Bad Dreams: सपने देखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सोते समय हर व्यक्ति सपने देखता है। कुछ सपने याद रहते हैं तो कुछ सपने हम भूल जाते हैं। कभी-कभी हमें कुछ डरावने या फिर कुछ बुरे सपने भी दिखाई देते हैं। लेकिन बार-बार बुरे सपनों का दिखना शुभ संकेत नहीं माना जाता। क्या हैं बुरे सपनों के कारण बुरे सपने आने के कई कारण हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इसका एक कारण पितृ दोष भी हो सकता है। साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा होने पर भी बुरे सपने आने लगते हैं। इन सपनों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी काफी बुरा असर पड़ता है। करें हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी को संकटमोचन भी कही जाता है। ऐसे में बुरे सपने आने पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। रोज स्नान करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपको बुरे सपनों से निजात मिलेगी। करें फिटकरी का ये उपाय अगर आपको लगातार बुरे सपने सता रहे हैं तो इसके लिए फिटकरी का ये उपाय जरूर करें। फिटकरी को एक काले कपड़े में बांधकर तकिए के नीचे या बिस्तर के नीचे रखने से बुरे सपनों से निजात पाई जा सकती है। नकारात्मक ऊर्जा से रहेगी दूर बुरे सपने आने का एक कारण नकारात्मक ऊर्जा भी होती है। ऐसे में घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने के लिए सोते समय कपूर या कोई भी सुगंधित अगरबत्ती आदि का इस्तेमाल करें। इसे कमरे में जलाकर रखने से आप शांति महसूस करें। इससे वातावरण शुद्ध होगा और आपको अच्छी नींद आएगी। साथ ही बुरे सपने आने की दिक्कत से भी छुटकारा मिलेगा। डिसक्लेमर: 'इस लेख में निहित किसी भी जानकारी/सामग्री/गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त, इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।'

