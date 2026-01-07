Aaj ka Panchang 7 January 2026: आज है माघ महीने की पंचमी तिथि, बन रहे कई अद्भुत योग, पढ़ें संपूर्ण पंचांग

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। पंचांग के अनुसार, आज यानी 7 जनवरी को माघ महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पड़ रही है। इस तिथि पर साल 2026 का पहला बुधवार पड़ रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन भगवान गणेश की पूजा-अर्चना करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 7 January 2026) के बारे में।

तिथि: कृष्ण पंचमी

मास पूर्णिमांत: माघ

दिन: बुधवार

संवत्: 2082 तिथि: कृष्ण पंचमी – 8 जनवरी को प्रातः 06 बजकर 33 मिनट तक

योग: आयुष्मान – सायं 06 बजकर 34 मिनट तक

करण: कौलव – सायं 06 बजकर 36 मिनट तक

करण: तैतिल – 8 जनवरी को प्रातः 06 बजकर 33 मिनट तक

सूर्योदय और सूर्यास्त का समय सूर्योदय का समय: प्रातः 07 बजकर 15 मिनट पर

सूर्यास्त का समय: सायं 05 बजकर 40 मिनट पर

चंद्रोदय का समय: रात 09 बजकर 55 मिनट पर

चंद्रास्त का समय: प्रातः 10 बजकर 09 मिनट पर

आज के शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त: कोई नहीं

अमृत काल: प्रातः 09 बजकर 34 मिनट से प्रातः 11 बजकर 09 मिनट तक आज के अशुभ समय राहुकाल: दोपहर 12 बजकर 27 मिनट से दोपहर 01 बजकर 46 मिनट तक

गुलिकाल: प्रातः 11 बजकर 09 मिनट से दोपहर 12 बजकर 27 मिनट तक

यमगण्ड: प्रातः 08 बजकर 33 मिनट से प्रातः 09 बजकर 51 मिनट तक

आज का नक्षत्र आज चंद्रदेव मघा नक्षत्र में रहेंगे।

मघा नक्षत्र: प्रातः 11 बजकर 56 मिनट तक

सामान्य विशेषताएं: परंपरावादी, अधिकारप्रिय, अहंकार, सहज समृद्धि, क्रोधी स्वभाव, कामुक और उदारता

नक्षत्र स्वामी: केतु देव

राशि स्वामी: सूर्य देव

देवता: पितृ (पूर्वज)

प्रतीक: राजसिंहासन