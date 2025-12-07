Aaj ka Panchang 7 December 2025: अखुरथ संकष्टी चतुर्थी पर बन रहे कई शुभ, पंचांग से जानें शुभ मुहूर्त

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 7 दिसंबर को अखुरथ संकष्टी चतुर्थी है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा-अर्चना करने का विधान है। साथ ही विशेष चीजों का दान भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, संकष्टी चतुर्थी के दिन पूजा करने से सभी बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 3 December 2025) के बारे में।

तिथि: कृष्ण तृतीया

मास पूर्णिमांत: पौष

दिन: रविवार

संवत्: 2082 तिथि: तृतीया – सायं 06 बजकर 24 मिनट तक, फिर चतुर्थी

योग: शुक्ल – सायं 08 बजकर 07 मिनट तक

कणवणिज – प्रात: 07 बजकर 50 मिनट तक

करण: विष्टि – सायं 06 बजकर 24 मिनट तक सूर्योदय और सूर्यास्त का समय सूर्योदय: प्रातः 07 बजकर 01 मिनट पर

सूर्यास्त: सायं 05 बजकर 24 मिनट पर

चंद्रोदय: सायं 07 ब्जक्र 55 मिनट पर

चंद्रास्त: प्रात: 09 बजकर 33 मिनट पर सूर्य राशि: वृश्चिक

चन्द्रमा की राशि: मिथुन आज के शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त: प्रात: 11 बजकर 52 मिनट से दोपहर 12 बजकर 33 मिनट तक

अमृत काल: 8 दिसंबर को प्रात: 01 बजकर 59 मिनट से प्रात: 03 बजकर 27 मिनट तक आज के अशुभ समय राहुकाल: दोपहर 04 बजकर 06 मिनट से सायं 05 बजकर 24 मिनट तक

गुलिकाल: दोपहर 02 बजकर 48 मिनट से दोपहर 04 बजकर 06 मिनट तक

यमगण्ड: दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से दोपहर 01 बजकर 31 मिनट तक

आज का नक्षत्र आज चंद्रदेव पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे।

पुनर्वसु नक्षत्र: 8 दिसंबर को प्रात: 04 बजकर 11 मिनट तक

सामान्य विशेषताएं: ज्ञानवान, आशावादी, आत्मविश्वासी, आकर्षक, आध्यात्मिक, धार्मिक, संवाद में कुशल, बुद्धिमान, संतुलित, कल्पनाशील, दयालु और करुणामयी।

नक्षत्र स्वामी: बृहस्पति देव

राशि स्वामी: बुध देव और चंद्र देव

देवी: अदिति

प्रतीक: धनुष और तरकश