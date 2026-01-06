Aaj ka Panchang 6 January 2026: सकट चौथ के दिन बन रहे मंगलकारी योग, यहां पढ़ें चंद्रोदय का समय और शुभ मुहूर्त

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। पंचांग के अनुसार, आज यानी 6 जनवरी को माघ महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। इस तिथि का समापन प्रातः 08 बजकर 01 मिनट पर होगा। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू होगी। इस तिथि पर सकट चौथ का व्रत किया जाता है।

धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। इस दिन चंद्र दर्शन करने का विशेष महत्व है। सकट चौथ के दिन कई योग भी बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 6 January 2026) के बारे में।

तिथि: कृष्ण तृतीया

मास पूर्णिमांत: माघ

दिन: मंगलवार

संवत्: 2082 तिथि: कृष्ण तृतीया – प्रातः 08 बजकर 01 मिनट तक

तिथि: कृष्ण चतुर्थी – 7 जनवरी को प्रातः 06 बजकर 52 मिनट तक

योग: प्रीति – रात्रि 08 बजकर 21 मिनट तक

करण: विष्टि – प्रातः 08 बजकर 01 मिनट तक

करण: बव – सायं 07 बजकर 21 मिनट तक

करण: बालव – 7 जनवरी को प्रातः 06 बजकर 52 मिनट तक

सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

सूर्योदय का समय: प्रातः 07 बजकर 15 मिनट पर

सूर्यास्त का समय: सायं 05 बजकर 39 मिनट पर

चंद्रोदय का समय: सायं 08 बजकर 54 मिनट पर

चंद्रास्त का समय: प्रातः 09 बजकर 35 मिनट पर

आज के शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12 बजकर 06 मिनट से दोपहर 12 बजकर 48 मिनट तक

अमृत काल: प्रातः 10 बजकर 46 मिनट से दोपहर 12 बजकर 17 मिनट तक आज के अशुभ समय राहुकाल: दोपहर 03 बजकर 03 बजे से सायं 04 बजकर 21 मिनट तक

गुलिकाल: दोपहर 12 बजकर 27 बजे से दोपहर 01 बजकर 45 मिनट तक

यमगण्ड: प्रातः 09 बजकर 51 बजे से प्रातः 11 बजकर 09 मिनट तक

(Image Source: AI-Generated) आज का नक्षत्र आज चंद्रदेव आश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे।

आश्लेषा नक्षत्र: दोपहर 12 बजकर 17 मिनट तक

सामान्य विशेषताएं: मजबूत, हंसमुख, उत्साही, चालाक, कूटनीतिक, स्वार्थी, गुप्त स्वभाव वाले, बुद्धिमान, रहस्यवादी, तंत्र-मंत्र में रुचि रखने वाले, तीव्र स्मृति वाले, नेतृत्वक्षम और यात्रा प्रिय।

नक्षत्र स्वामी: बुध देव

राशि स्वामी: चंद्र देव

देवता: नाग

प्रतीक: सर्प