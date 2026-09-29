आज का पंचांग 29 सितंबर 2026: महाभरणी श्राद्ध पर विघ्नराज संकष्टी का शुभ योग, देखें मंगलवार के पूजा-पाठ के सभी शुभ-अशुभ मुहूर्त

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज मंगलवार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। इसके अलावा आज अपराह्न काल में पितृ पक्ष का तृतीया श्राद्ध भी किया जाएगा। आज चंद्र देव मेष राशि में स्थित हैं, जबकि सूर्य देव कन्या राशि में विराजमान हैं।

आज महाभरणी श्राद्ध के साथ विघ्नराज संकष्टी भी है। अमान्त हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि (पूर्णिमान्त अश्विन मास) को विघ्नराज संकष्टी के रूप में मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर भगवान विघ्नराज की विधिवत पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है।

देखा जाए तो भगवान विघ्नराज, श्री गणेश जी के अष्टविनायक रूपों में सातवें रूप माने जाते हैं। गणेश जी के इस पावन स्वरूप की पूजा-अर्चना करने से जीवन की सभी प्रकार की रुकावटें और बाधाएं दूर होती हैं। इसके साथ ही कार्यों में सफलता मिलने के योग बनते हैं।

आज राहुकाल दोपहर 3 बजकर 10 मिनट से शाम 4 बजकर 40 मिनट तक रहेगा। आइए जानते हैं आज की तिथि, शुभ-अशुभ योग, सूर्योदय, सूर्यास्त और राहुकाल (Aaj ka Panchang 29 September 2026) का समय समेत आदि जानकारी।

विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी 2026 मुहूर्त

विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी चंद्रोदय समय: रात 07 बजकर 44 मिनट

चतुर्थी तिथि प्रारंभ: 29 सितंबर, शाम 05 बजकर 09 मिनट

चतुर्थी तिथि समाप्त: 30 सितंबर, दोपहर 02 बजकर 55 मिनट

29 सितंबर 2026 का पंचांग (29 September 2026 Hindu Panchang)

तिथि: कृष्ण पक्ष की तृतीया – शाम 05 बजकर 09 मिनट तक, फिर चतुर्थी तिथि

योग: व्याघात – सुबह06 बजकर 13 मिनट तक, फिर हर्षण (अगले दिन तड़के 03 बजकर 20 मिनट तक)

करण: वणिज – सुबह06 बजकर 13 मिनट तक

करण: विष्टि (भद्रा) – शाम 05 बजकर 09 मिनट तक, फिर बव

सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

सूर्योदय का समय: सुबह 06 बजकर 13 मिनट पर

सूर्यास्त का समय: शाम 06 बजकर 10 मिनट

चंद्रोदय का समय: शाम 07 बजकर 44 मिनट पर

चंद्रास्त का समय: अगले दिन सुबह 08 बजकर 40 मिनट (30 सितंबर)

सूर्य और चंद्रमा की राशियां

सूर्य देव: कन्या राशि में स्थित हैं

चन्द्र देव: मेष राशि में स्थित हैं

आज के शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11 बजकर 47 मिनट से दोपहर 12 बजकर 35 मिनट तक

अमृत काल: अगले दिन तड़के 03 बजकर 06 मिनट से सुबह 04 बजकर 36 मिनट (30 सितंबर) तक

आज के अशुभ समय

राहुकाल: दोपहर 03 बजकर 10 मिनट से शाम 04 बजकर 40 मिनट तक

गुलिकाल: दोपहर 12 बजकर 11 मिनट से लेकर दोपहर 01 बजकर 41 मिनट तक

यमगण्ड: सुबह 09 बजकर 12 मिनट से लेकर सुबह 10 बजकर 42 मिनट तक

आज का नक्षत्र

आज चंद्रदेव अश्विनी नक्षत्र में (सुबह 09:03 बजे तक) और तत्पश्चात भरणी नक्षत्र में विराजमान रहेंगे।

भरणी नक्षत्र: सुबह09:03 बजे से प्रारंभ होकर पूरी रात्रि

नक्षत्र स्वामी: शुक्रदेव

राशि स्वामी: मंगलदेव

देवता: यमराज (न्याय के देवता)

प्रतीक: योनि (सृजन का आधार)

सामान्य विशेषताएं:जिम्मेदार, रक्षक, सिद्धांतों के पक्के, गंभीर, अनुशासित, मेहनती, सत्यवादी, बुराइयों से लड़ने वाले और नियंत्रण रखने वाले।

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