Aaj ka Panchang 29 November 2025: शनिवार के पंचांग से जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। हिंदू धर्म में शनिवार का दिन शनिदेव की कृपा प्राप्ति के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। शनिदेव कर्मफल दाता कहलाते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। साथ ही शनि देव को न्याय का देवता भी कहा जाता है। ऐसे में चलिए पंचांग से जानते हैं शनिवार का राहुकाल व शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है।

आज का पंचांग (Panchang 29 November 2025)

मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि समाप्त - रात 11 बजकर 15 मिनट तक

हर्षण योग - सुबह 11 बजकर 5 मिनट तक

करण -

बालव - सुबह 11 बजकर 50 मिनट तक

कौलव - रात 11 बजकर 15 मिनट तक

वार - शनिवार

सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

सूर्योदय - सुबह 6 बजकर 55 मिनट से

सूर्यास्त- शाम 5 बजकर 24 मिनट पर

चंद्रोदय का समय - दोपहर 1 बजकर 18 मिनट पर

चन्द्रास्त का समय - रात 1 बजकर 32 मिनट पर (30 नवंबर)

सूर्य की राशि - वृश्चिक

चंद्र की राशि - कुंभ (रात 8 बजकर 33 मिनट तक)

आज के शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11 बजकर 48 मिनट से दोपहर 12 बजकर 30 मिनट तक

अमृत काल - शाम 6 बजकर 32 मिनट से रात 8 बजकर 5 बजे तक

आज का अशुभ समय

राहुकाल - सुबह 9 बजकर 32 मिनट से सुबह 10 बजकर 51 मिनट तक

गुलिक काल - सुबह 6 बजकर 55 मिनट से सुबह 8 बजकर 14 मिनट तक

यमगण्ड - दोपहर 1 बजकर 28 मिनट से दोपहर 2 बजकर 47 मिनट तक

आज का नक्षत्र

आज चंद्रदेव पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे।

पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र - देर रात 2 बजकर 22 मिनट तक (30 नवंबर)

सामान्य विशेषताएं - क्रोधी, स्थिर मन, अनुशासनप्रिय, आक्रामक, गंभीर व्यक्तित्व, उदार, मिलनसार, दानशील, ईमानदार, कानून का पालन करने वाले, अहंकारी और बुद्धिमान

नक्षत्र स्वामी - केतु देव

राशि स्वामी - बृहस्पति देव

देवता - निरति (विनाश की देवी)

प्रतीक - पेड़ की जड़े

