Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Aaj ka Panchang 29 November 2025: शनिवार के पंचांग से जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय

    By digital deskEdited By: Suman Saini
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    आज यानी शनिवार 29 नवंबर के दिन मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। पंचांग के अनुसार आज के दिन कई शुभ व अशुभ योग भी बन रहे हैं, जो व्यक्ति को अलग-अलग फल प्रदान करते हैं। ऐसे में चलिए एस्ट्रोपत्री डॉटकॉम के पंडित आनंद सागर पाठक से जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 29 November 2025)।

    prefferd source google
    Hero Image

    Aaj ka Panchang 29 November 2025 पढ़ें आज का राशिफल।

    आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। हिंदू धर्म में शनिवार का दिन शनिदेव की कृपा प्राप्ति के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। शनिदेव कर्मफल दाता कहलाते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। साथ ही शनि देव को न्याय का देवता भी कहा जाता है। ऐसे में चलिए पंचांग से जानते हैं शनिवार का राहुकाल व शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आज का पंचांग (Panchang 29 November 2025)

    मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि समाप्त - रात 11 बजकर 15 मिनट तक

    हर्षण योग - सुबह 11 बजकर 5 मिनट तक

    करण -

    बालव - सुबह 11 बजकर 50 मिनट तक

    कौलव - रात 11 बजकर 15 मिनट तक

    वार - शनिवार

    shani dev i (1)

    सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

    सूर्योदय - सुबह 6 बजकर 55 मिनट से

    सूर्यास्त- शाम 5 बजकर 24 मिनट पर

    चंद्रोदय का समय - दोपहर 1 बजकर 18 मिनट पर

    चन्द्रास्त का समय - रात 1 बजकर 32 मिनट पर (30 नवंबर)

    सूर्य की राशि - वृश्चिक

    चंद्र की राशि - कुंभ (रात 8 बजकर 33 मिनट तक)

    आज के शुभ मुहूर्त

    अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11 बजकर 48 मिनट से दोपहर 12 बजकर 30 मिनट तक

    अमृत काल - शाम 6 बजकर 32 मिनट से रात 8 बजकर 5 बजे तक

    shanidev i

    आज का अशुभ समय

    राहुकाल - सुबह 9 बजकर 32 मिनट से सुबह 10 बजकर 51 मिनट तक

    गुलिक काल - सुबह 6 बजकर 55 मिनट से सुबह 8 बजकर 14 मिनट तक

    यमगण्ड - दोपहर 1 बजकर 28 मिनट से दोपहर 2 बजकर 47 मिनट तक

    आज का नक्षत्र

    आज चंद्रदेव पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे।

    पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र - देर रात 2 बजकर 22 मिनट तक (30 नवंबर)

    सामान्य विशेषताएं - क्रोधी, स्थिर मन, अनुशासनप्रिय, आक्रामक, गंभीर व्यक्तित्व, उदार, मिलनसार, दानशील, ईमानदार, कानून का पालन करने वाले, अहंकारी और बुद्धिमान

    नक्षत्र स्वामी - केतु देव

    राशि स्वामी - बृहस्पति देव

    देवता - निरति (विनाश की देवी)

    प्रतीक - पेड़ की जड़े

    यह भी पढ़ें - Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी पर करें मोरपंख और गीता से जुड़े उपाय, खुलेंगे मोक्ष के द्वार

    यह भी पढ़ें - December Muhurat 2025: दिसंबर में विवाह के लिए शुभ रहेंगे ये 3 दिन, पढ़ें नामकरण और गृह प्रवेश के मुहूर्त

    यह दैनिक पंचांग Astropatri.com के सौजन्य से प्रस्तुत है। सुझाव व प्रतिक्रियाओं के लिए hello@astropatri.com पर ईमेल करें।