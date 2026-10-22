आज का पंचांग 22 अक्टूबर 2026: शतभिषा नक्षत्र में रखा जाएगा पापांकुशा एकादशी व्रत, नोट कर लें शुभ मुहूर्त, राहुकाल और पारण की टाइमिंग

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। हिंदू पंचांग के हिसाब से आज यानी 22 अक्टूबर 2026, गुरुवार को आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। आज पापांकुशा एकादशी भी है। आज सूर्यदेव तुला राशि में स्थित हैं, जबकि चंद्र देवता कुंभ राशि में विराजमान हैं। आज शतभिषा नक्षत्र रात 8 बजकर 49 मिनट तक है।

आइए जानते हैं आज की तिथि, शुभ-अशुभ योग, सूर्योदय, सूर्यास्त और राहुकाल (Aaj ka Panchang 22 October 2026) का समय समेत आदि जानकारी। पापांकुशा एकादशी 2026 एकादशी तिथि प्रारंभ: 21 अक्टूबर, दोपहर 02 बजकर 11 मिनट तक एकादशी तिथि समाप्त: 22 अक्टूबर, दोपहर 02 बजकक 47 मिनट तक व्रत पारण समय (23 अक्टूबर): सुबह 06 बजकर 27 मिनट से 08 बजकर 42 मिनट तक द्वादशी तिथि समाप्त: 23 अक्टूबर, दोपहर 02 बजकर 35 मिनट तक एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत खोलने की पावन प्रक्रिया को पारण कहा जाता है। ध्यान रहे कि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही पारण करना बेहद जरूरी माना गया है। समय पर पारण न करना शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं माना जाता है।

विशेष रूप से हरि वासर के दौरान व्रत खोलने से बचना चाहिए। पारण करने से पहले हरि वासर के समाप्त होने का इंतजार करना ही सही रहता है। द्वादशी तिथि का पहला एक-चौथाई समय हरि वासर कहलाता है। उपवास खोलने के लिए प्रातः काल का समय सबसे उपयुक्त माना जाता है।

दोपहर के समय पारण करने से परहेज करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आप सुबह पारण न कर पाएं, तो फिर मध्याह्न के बाद ही पारण करें। यह पावन व्रत जीवन में अनुशासन और संतुलन लाने का एक सुंदर संकेत देता है।