आज का पंचांग 21 सितंबर: आज बन रहा है शोभन योग, कोई भी शुभ काम करने से पहले देखें शुभ-अशुभ मुहूर्त

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। सनातन हिंदू धर्म में पंचांग का विशेष महत्व है, जिसके जरिए हम दिनभर के शुभ-अशुभ मुहूर्तों और ग्रहों की चाल का सटीक अनुमान लगाते हैं। 21 सितंबर 2026, दिन सोमवार को भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है।

सोमवार का पावन दिन देवाधिदेव महादेव की आराधना को समर्पित होता है और पंचांग के अनुसार आज के दिन 'शोभन योग' का खूबसूरत निर्माण हो रहा है, जिसे मांगलिक कार्यों, पूजा-पाठ और नई शुरुआत के लिए अत्यंत फलदायी और मंगलकारी माना जाता है। जानिए आज का राहुकाल, अभिजीत मुहूर्त, सूर्य-चंद्रमा की स्थिति और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारियां।

तिथि: शुक्ल दशमी

मास: भाद्रपद

दिन: सोमवार

संवत्: 2083

तिथि: शुक्ल पक्ष की दशमी – रात्रि 08:00 बजे तक, फिर एकादशी तिथि

योग: शोभन – सायं 04:06 बजे तक, फिर अतिगण्ड

करण: तैतिल – प्रातः 06:58 बजे तक

करण: गरज – रात्रि 08:00 बजे तक, फिर वणिज

सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

सूर्योदय का समय: प्रातः 06:09 बजे

सूर्यास्त का समय: सायं 06:19 बजे

चंद्रोदय का समय: दोपहर 03:16 बजे

चंद्रास्त का समय: मध्यरात्रि बाद 01:39 बजे (22 सितंबर)

सूर्य और चंद्रमा की राशियां

सूर्य देव: कन्या राशि में स्थित हैं

चन्द्र देव: धनु राशि में (प्रातः 11:15 बजे तक), फिर मकर राशि में प्रवेश

आज के शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:50 बजे से दोपहर 12:38 बजे तक

अमृत काल: मध्यरात्रि बाद 12:02 बजे से तड़के 01:48 बजे (22 सितंबर) तक

आज के अशुभ समय

राहुकाल: प्रातः 07:40 बजे से प्रातः 09:11 बजे तक

गुलिकाल: दोपहर 01:45 बजे से दोपहर 03:17 बजे तक

यमगण्ड: प्रातः 10:43 बजे से दोपहर 12:14 बजे तक

आज का नक्षत्र

आज चंद्रदेव उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में विराजमान रहेंगे।

उत्तराषाढ़ा नक्षत्र: पूरी रात्रि (Full Night)

स्थान: 26°40’ धनु राशि से 10°00’ मकर राशि तक

नक्षत्र स्वामी: सूर्यदेव

राशि स्वामी: बृहस्पतिदेव और शनिदेव

देवता: विश्वेदेव (विजय और धर्म के देवता)

प्रतीक: हाथी का दांत या छोटा पलंग

सामान्य विशेषताएं: मेहनती, धैर्यवान, अनुशासित, प्रभावशाली व्यक्तित्व, दयालु, नेक दिल, विश्वसनीय, बुद्धिमान, मिलनसार, काम के प्रति समर्पित, धार्मिक और कम खर्चीले।

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