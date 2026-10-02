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आज का पंचांग 2 अक्टूबर 2026: शुक्रवार को सप्तमी श्राद्ध, दोपहर से पहले भूलकर भी न करें ये गलती; जानें शुभ-अशुभ काल

By Digital Desk Edited By: Ankur Agnihotri
Published: Fri, 02 Oct 2026 06:00 AM (IST)

आज 2 अक्टूबर 2026, शुक्रवार को आश्विन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि सुबह 10:15 तक रहेगी, जिसके बाद सप्तमी तिथि ...और पढ़ें

2 अक्टूबर 2026, शुक्रवार का विस्तृत पंचांग

2 अक्टूबर 2026, शुक्रवार का विस्तृत पंचांग

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज 2 अक्टूबर 2026, दिन शुक्रवार हिंदू पंचांग के हिसाब आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि सुबह 10 बजकर 15 मिनट तक है और इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। पितृ पक्ष का आज सातवां दिन यानी सप्तमी तिथि है।

आज सूर्य कन्या राशि में स्थित हैं, जबकि चंद्र देव वृषभ राशि में दोपहर 3 बजकर 40 मिनट तक रहेंगे और उसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आज पूजा-पाठ के लिए अभिजीत और अमृत काल दोनों तरह के मुहूर्त मौजूद हैं। वहीं सुबह 10 बजकर 41 मिनट से राहुकाल शुरू हो जाएगा।

शुक्रवार का दिन मुख्य रूप शुक्र ग्रह और माता संतोषी की पूजा के लिए जाना जाता है। इस पंचांग में आपको तिथि, नक्षत्र, योग, करण, सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, चंद्रास्त और शुभ-अशुभ मुहूर्त से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। आइए जानते हैं 2 अक्टूबर 2026 का पंचांग क्यों हैं खास?

आज का विस्तृत पंचांग 2 अक्टूबर 2026

तिथि: कृष्ण पक्ष की षष्ठी – सुबह 10 बजकर 15 मिनट तक, फिर सप्तमी तिथि

योग: व्यतीपात – शाम 06 बजकर18 मिनट तक, फिर वरीयान

करण: वणिज – सुबह 10 बजकर 15 मिनट तक

करण: विष्टि (भद्रा) – रात्रि 09 बजकर 06 मिनट तक, फिर बव

सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

सूर्योदय का समय: सुबह 06 बजकर 14 मिनट पर

सूर्यास्त का समय: शाम 06 बजकर 06 मिनट पर

चंद्रोदय का समय: रात्रि 10 बजकर 25 मिनट

चंद्रास्त का समय: अगले दिन दोपहर 12 बजकर 03 मिनट (03 अक्टूबर)

सूर्य और चंद्रमा की राशियां

सूर्य देव: कन्या राशि में स्थित हैं

चन्द्र देव: वृषभ राशि में (दोपहर 03 बजकर 40 मिनट तक), फिर मिथुन राशि में प्रवेश

आज के शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11 बजकर 46 मिनट से दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक

अमृत काल: शाम 06 बजकर 40 मिनट से रात्रि 08 बजकर 10 मिनट तक

आज के अशुभ समय

राहुकाल: सुबह 10 बजकर 41 मिनट से दोपहर 12 बजकर 10 मिनट तक

गुलिकाल: सुबह 07 बजकर 43 मिनट से सुबह 09 बजकर 12 मिनट तक

यमगण्ड: दोपहर 03 बजकर 08 मिनट से शाम 04 बजकर 37 मिनट तक

आज का नक्षत्र

आज चंद्रदेव मृगशिरा नक्षत्र में विराजमान रहेंगे।

मृगशिरा नक्षत्र: अगले दिन तड़के 02 बजकर 55 मिनट तक (03 अक्टूबर) तक, फिर आर्द्रा

नक्षत्र स्वामी: मंगलदेव

राशि स्वामी: शुक्रदेव और बुधदेव

देवता: सोम (अमृत और चंद्रमा के देवता)

प्रतीक: हिरण का सिर

सामान्य विशेषताएं: सौम्य स्वभाव, आकर्षक व्यक्तित्व, बुद्धिमान, बातूनी, कामुक, मेहनती, सरल जीवन पसंद करने वाले और कभी-कभी आत्मविश्वास की कमी।

यह दैनिक पंचांग Astropatri.com की तरफ से प्रस्तुत किया गया है। सुझाव या प्रतिक्रिया के लिए कृपया hello@astropatri.com पर संपर्क करें।