आज का पंचांग 16 अक्टूबर 2026: मां कात्यायनी की पूजा और सरस्वती आवाहन किस मुहूर्त में करें, देखें राहुकाल का समय

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। हिंदू वैदिक पंचांग के हिसाब से आज यानी 16 अक्तूबर 2026, शुक्रवार को शारदीय नवरात्र का छठा दिन है। इस दिन मां दुर्गा के 6वें स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा-अर्चना की जाती है। मां कात्यायनी सुनहरे और चमकीले वर्ण वाली देवी जिनकी चार भुजाएं हैं। दाहिनी ओर की ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा और नीचे वाली भुजा वर प्रदान करने वाली है। बायीं तरफ की ऊपर वाली भुजा में वे चंद्रहास तलवार धारण करती हैं, जबकि नीचे वाली भुजा में कमल का फूल धारण किए हैं।

मां कात्यायनी की एकाग्रता भाव से उपासना करने वाला भक्त बड़ी ही सरलता से मां का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है। नवरात्र के छठे दिन मां को प्रसन्न करने के लिए शहद का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है।

आज सूर्य कन्या राशि में और चंद्रमा वृश्चिक राशि औमें सुबह 6 बजकर 47 मिनट तक फिर धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा। इसके अलावा आज सरस्वती आवाहन भी है। शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व के दौरान मां सरस्वती की पूजा के पहले दिन को सरस्वती आह्वान के रूप में मनाया जाता है। देखा जाए तो आह्वान का सीधा अर्थ ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती का अपने जीवन में स्वागत करना है।

यह शुभ दिन बुद्धि, विद्या और रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। मां सरस्वती की कृपा से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह पावन पर्व मानसिक स्पष्टता और आत्मबल मजबूत करने का एक सुंदर संकेत देता है।