Aaj ka Panchang 14 October 2025: मंगलवार के दिन बन रहे कई मंगलकारी योग, पढ़ें शुभ मुहूर्त और राहुकाल समय

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 14 अक्टूबर को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन मंगलवार है। सनातन धर्म में मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा करने के लिए शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन बजरंगबली की पूजा करने से सभी संकट दूर होते हैं। साथ ही सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन कई योग भी बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 14 October 2025) के बारे में।

तिथि: कृष्ण अष्टमी

मास पूर्णिमांत: कार्तिक

दिन: मंगलवार

संवत्: 2082 तिथि: कृष्ण अष्टमी प्रात: 11 बजकर 09 मिनट तक

योग : 15 अक्टूबर को सिद्ध प्रातः 04 बजकर 11 मिनट तक

करण : कौलव प्रात: 11 बजकर 09 मिनट तक

करण : तैतिल रात्रि 10 बजकर 46 मिनट तक सूर्योद और सूर्यास्त का समय

सूर्योदय: प्रातः 06 बजकर 21 मिनट पर

सूर्यास्त: सायं 05 बजकर 52 मिनट पर

चंद्रमा का उदय: 15 अक्टूबर को रात 12 बजकर 25 मिनट पर

चन्द्रास्त: प्रातः 01 बजकर 52 मिनट पर सूर्य राशि: कन्या

चंद्र राशि: कर्क

पक्ष: कृष्ण शुभ समय अवधि

अभिजीत मुहूर्त: प्रातः 11 बजकर 44 बजे से 12 बजकर 30 मिनट तक

अमृत काल: प्रातः 05 बजकर 34 बजे से 07 बजक 10 मिनट तक

अमृत काल: प्रातः 09 बजकर33 बजे से 11 बजकर 07 मिनट बजे तक

अशुभ समय अवधि

राहुकाल : प्रातः 07 बजकर 47 मिनट से 09 बजकर 14 मिनट तक

गुलिकाल : दोपहर 01 बजकर 34 मिनट से 03 मिनट तक

यमगण्ड : प्रातः 10 बजकर 40 मिनट से 12 बजकर 07 मिनट तक