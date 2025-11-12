Aaj ka Panchang 12 November 2025: कालभैरव जयंती पर बन रहे ये योग, यहां पढ़ें राहुकाल का समय

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 12 नवंबर को मार्गशीर्ष माह (Margashirsha Month 2025) के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस तिथि पर भगवान शिव के उग्र रूप भैरव देव अवतरित हुए थे। इसलिए इस तिथि पर कालभैरव जयंती (kaal bhairav jayanti 2025) मनाई जाती है। इस दिन कालभैरव देव की विशेष पूजा-अर्चना करने का विधान है। कालभैरव जयंती के दिन कई योग भी बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 12 November 2025) के बारे में।

तिथि: कृष्ण अष्टमी

मास पूर्णिमांत: मार्गशीर्ष

दिन: बुधवार

संवत्: 2082 तिथि: सप्तमी रात्रि 11 बजकर 08 मिनट तक

योग: शुभ प्रातः 09 बजकर 44 मिनट तक

करण: विष्टि प्रातः 11 बजकर 32 मिनट तक

करण: बव रात्रि 11 बजकर 08 मिनट तक सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

सूर्योदय: प्रातः 06 बजकर 41 मिनट पर

सूर्यास्त: सायं 05 बजकर 29 मिनट पर

चंद्रोदय: 13 नवंबर को रात 12 बजकर 22 मिनट पर

चन्द्रास्त: दोपहर 01 बजकर 19 मिनट पर सूर्य राशि: तुला

चंद्र राशि: कर्क

पक्ष: कृष्ण आज के शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त: कोई नहीं

अमृत काल: सायं 04 बजकर 58 मिनट से सायं 06 बजकर 35 मिनट तक आज के अशुभ समय

राहुकाल: दोपहर 12 बजकर 05 मिनट से दोपहर 01 बजकर 26 मिनट तक

गुलिकाल: प्रातः 10 बजकर 44 मिनट से प्रातः 12 बजकर 05 मिनट तक

यमगण्ड: प्रातः 08 बजकर 02 मिनट से प्रातः 09 बजकर 23 मिनट तक

आज का नक्षत्र

चंद्रदेव आज आश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे।

आश्लेषा नक्षत्र: सायं 06:35 बजे तक

सामान्य विशेषताएं: मजबूत, हंसमुख, उत्साही, चालाक, कूटनीतिक, स्वार्थी, गुप्त स्वभाव वाले, बुद्धिमान, रहस्यवादी, तंत्र-मंत्र में रुचि रखने वाले, तीव्र स्मृति वाले, नेतृत्वक्षम और यात्रा प्रिय।

नक्षत्र स्वामी: बुध देव

राशि स्वामी: चंद्र देव

देवता: नाग

प्रतीक: सर्प