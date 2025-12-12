Aaj ka Panchang 12 December 2025: पंचांग से जानें, शुक्रवार के दिन का शुभ मुहूर्त व राहुकाल का समय

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन मुख्य रूप से देवी लक्ष्मी की आराधना के लिए उत्तम माना गया है। देवी लक्ष्मी धन की देवी भी कहलाती हैं, क्योंकि उनकी कृपा से साधक को धन-समृद्धि की प्राप्ति होती है। ऐसे में चलिए पंचांग से जानते हैं कि आज के दिन शुभ मुहूर्त व राहुकाल (Aaj Rahukal Timing) का समय क्या रहने वाला है।

आज का पंचांग (Panchang 12 December 2025)

संवत - 2082

पौष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि समाप्त - दोपहर 2 बजकर 56 मिनट तक

प्रीति योग - सुबह 11 बजकर 12 मिनट तक

करण -

कौलव - दोपहर 2 बजकर 56 मिनट तक

तैतिल - ब्रह्म मुहूर्त 3 बजकर 42 मिनट तक (13 दिसंबर)

वार - शुक्रवार

सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

(AI Generated Image)

सूर्य की राशि - वृश्चिक

चंद्र की राशि - सिंह (सुबह 10 बजकर 20 मिनट तक, फिर कन्या)

आज के शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11 बजकर 54 मिनट से दोपहर 12 बजकर 36 मिनट तक

अमृत काल - रात 10 बजकर 4 मिनट से रात 11 बजकर 47 मिनट तक

आज का अशुभ समय

राहुकाल - सुबह 10 बजकर 57 मिनट दोपहर 12 बजकर 15 मिनट तक

गुलिक काल - सुबह 8 बजकर 22 मिनट से सुबह 9 बजकर 40 मिनट तक

यमगण्ड - दोपहर 2 बजकर 50 मिनट से शाम 4 बजकर 8 मिनट तक

आज का नक्षत्र

आज चंद्रदेव उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे।

उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र - प्रात: 5 बजकर 50 मिनट तक (13 दिसंबर)

सामान्य विशेषताएं - विनम्रता, मेहनती स्वभाव, बुद्धिमत्ता, मददगार, उदार, ईमानदारी, बुद्धिमान, अध्ययनशील और परिश्रमी

नक्षत्र स्वामी - सूर्य देव

राशि स्वामी - सूर्य देव, बुध देव

देवता - आर्यमन (मित्रता के देवता)

गुण - राजस

प्रतीक - बिस्तर

लेखक: दिव्या गौतम, Astropatri.com, यह दैनिक पंचांग Astropatri.com की तरफ से प्रस्तुत किया गया है। सुझाव या प्रतिक्रिया के लिए कृपया hello@astropatri.com पर संपर्क करें।