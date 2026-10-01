आज का पंचांग 1 अक्टूबर 2026: विष्णु जी की कृपा और रोहिणी नक्षत्र का संयोग, जानें तिथि, योग व शुभ मुहूर्त

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज का दिन ज्योतिषीय और धार्मिक नजरिए से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 12 बजकर 31 तक रहेगी, इसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी। आज गुरुवार का दिन है और चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में विराजमान है।

गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित है। इस पंचांग में आपको तिथि, नक्षत्र, योग, करण, सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, चंद्रास्त और शुभ-अशुभ मुहूर्त से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। आइए जानते हैं 1 अक्टूबर 2026 का पंचांग क्यों हैं खास?

तिथि: कृष्ण पक्ष की पंचमी – दोपहर 12 बजकर 35 मिनट तक, फिर षष्ठी तिथि

योग: सिद्धि – रात्रि 09 बजकर 18 मिनट तक, फिर व्यतीपात

करण: तैतिल – दोपहर 12 बजकर 35 मिनट तक

करण: गरज – रात्रि 11 बजकर 24 मिनट तक, फिर वणिज

सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

सूर्योदय का समय: प्रातः 06 बजकर 14 मिनट पर

सूर्यास्त का समय: सायं 06 बजकर 07 मिनट पर

चंद्रोदय का समय: रात्रि 09 बजकर 24 मिनट पर

चंद्रास्त का समय: अगले दिन प्रातः 10 बजकर 57 मिनट (02 अक्टूबर)

सूर्य और चंद्रमा की राशियां

सूर्य देव: कन्या राशि में स्थित हैं

चन्द्र देव: वृषभ राशि में स्थित हैं

आज के शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11 बजकर 47 मिनट से दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक

अमृत काल: अगले दिन तड़के 01 बजकर 28 मिनट से तड़के 02 बजकर 57 मिनट (02 अक्टूबर) तक

आज के अशुभ समय

राहुकाल: दोपहर 01 बजकर 40 मिनट से दोपहर 03 बजकर 09 मिनट तक

गुलिकाल: प्रातः 09 बजकर 12 मिनट से प्रातः 10 बजकर 41 मिनट तक

यमगण्ड: प्रातः 06 बजकर 14 बजे से प्रातः 07 बजकर 43 मिनट तक

आज का नक्षत्र

आज चंद्रदेव रोहिणी नक्षत्र में विराजमान रहेंगे।

रोहिणी नक्षत्र: अगले दिन तड़के 04 बजकर 27 मिनट (02 अक्टूबर) तक, फिर मृगशिरा

नक्षत्र स्वामी: चंद्रदेव

राशि स्वामी: शुक्रदेव

देवता: ब्रह्मा या प्रजापति

प्रतीक: बैलगाड़ी का पहिया

सामान्य विशेषताएं: कलात्मक, रोमांटिक, कुशल व्यापारी, विलासी, जिद्दी, प्रभावशाली आंखें, ईमानदार, सत्यवादी, बातचीत में माहिर, एकाग्र और शांत मन।

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