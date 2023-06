Puja Path Rules: दाएं हाथ से पूजा-पाठ करना क्यों माना है शुभ, जानें धार्मिक कारण

Puja Path Rules हिंदू धर्म में शरीर के दाएं हिस्से को काफी शुभ माना जाता है। यही कारण हैं कि घर से बाहर निकलते समय दायां पांव पहले रखने की सलाह दी जाती है। वहीं दूसरी ओर नई दुल्हन के नए घर में प्रवेश करते समय दाएं पैर को पहले रखा जाता है। इसी प्रकार पूजा-पाठ के लिए हमेशा अपना दायां हाथ इस्तेमाल करने की हिदायत दी जाती है।

Puja Path Rules दाएं हाथ से ही क्यों किया जाता है पूजा-पाठ।

नई दिल्ली, अध्यात्म डेस्क। Puja Path Rules: आपने गौर किया होगा कि हिंदू धर्म में किसी भी मांगलिक कार्य के लिए हमेशा दाएं हाथ का ही इस्तेमाल होता है। हवन में आहुति देने से लेकर भगवान का प्रसाद लेने तक सभी कामों में दाएं हाथ का प्रयोग किया जाता है। वहीं बाएं हाथ का प्रयोग अशुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप इसका कारण जानते हैं। मिलती है देवी-देवता की असीम कृपा दाहिने हाथ पर सूर्य नाड़ी का प्रतिनिधित्व माना गया है। यही कारण है कि हर एक काम जिसमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसमें दाहिने हाथ का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं हमारा बायां हाथ चंद्र नाड़ी का प्रतीक होता है। जिसके लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि बाएं हाथ से हमेशा वही काम करने चाहिए जिसमें कम ऊर्जा लगती है। इसलिए दाएं हाथ से पूजा-पाठ करने पर जोर दिया जाता है। दाएं हाथ से शुभ काम करने से सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जिससे देवी-देवता की असीम कृपा मिलती है। बाएं हाथ का क्यों नहीं करते हैं इस्तेमाल विज्ञान ने भी यह माना है कि तो एक व्यक्ति के शरीर का दायां भाग बाएं हिस्से से काफी ज्यादा मजबूत होता है। क्योंकि बाएं हिस्से में मनुष्य का दिल होता है जिसके कारण वह हिस्सा काफी नाजुक होता है। इसलिए बाएं हाथ से सिर्फ साधारण कामों को किया जाता है। यह भी है एक अन्य कारण ज्यादातर लोग शौच आदि के लिए बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं। बाएं हाथ का इस्तेमाल शरीर या अन्य स्थानों की गंदगी साफ करने के लिए किया जाता है। वहीं धार्मिक कार्यों में स्वच्छता को प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए भी इस हाथ से पूजा-पाठ करना शुभ नहीं माना जाता। डिसक्लेमर: 'इस लेख में निहित किसी भी जानकारी/सामग्री/गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त, इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।'

Edited By: Suman Saini