Puja Path Niyam: पूजा में रोज शंख बजाने पर मिलते हैं कई लाभ, जानिए वैज्ञानिक फायदे भी

Puja Path Niyam हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र और शुभ माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। समुद्र मंथन में निकले 14 रत्नों में से छठवां रत्न शंख था। हिन्दू धर्म में मांगलिक कार्यो विवाह धार्मिक अनुष्ठानों और रोजाना पूजा-पाठ में शंख बजाने का नियम है। इससे कई तरह के लाभ मिलते हैं।

Puja Path Niyam: पूजा में रोज शंख बजाने के लाभ।

Your browser does not support the audio element.