Mangalwar ke Upay: मंगलवार के दिन जरूर करें ये काम, हर संकट से मुक्ति दिलाएंगे बजरंगबली

Mangalwar ke Upay हिंदू धर्म और ज्‍योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार के दिन भगवान हनुमान की पूजा-अर्चना करना बहुत शुभ माना गया है। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में आ रहे संकट दूर होने लगते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें मंगलवार के दिन करने से बजरंगबली की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहती है।

Mangalwar ke Upay मंगलवार के दिन क्या काम नहीं करने चाहिए।

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, अध्यात्म। Mangalwar ke Upay: पंचांग के अनुसार मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करने से बजरंगबली आपसे प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मंगलवार के दिन कुछ खास चीजों को अर्पित करने या भोग लगाने से हनुमान जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आइए जानते हैं वह चीजें कौन-सी हैं। हनुमान जी को ये चीजें करें अर्पित मंगलवार के दिन हनुमान जी को मीठा पान, चोला, सिंदूर आदि चढ़ाने का विशेष महत्व है। मंगलवार के दिन हनुमान जी को ये चीजें अर्पित करने से वह भक्तों के सभी संकट दूर करते हैं। इन चीजों का लगाएं भोग माना जाता है कि हनुमान जी को केसरिया बूंदी लड्‍डू, बेसन के लड्डू और मलाई-मिश्री के लड्‍डू बहुत प्रिय हैं। बेसन के लड्‍डू का भोग लगाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। लड्डू चढ़ाने से हनुमान जी भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। इन लड्डुओं के अलावा इमरती का भोग लगाने से भी संकटमोचन अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शनि दोष से मुक्ति का उपाय अगर आप शनि दोष से परेशान हैं तो मंगलवार के दिन ये काम जरूर करें। इसके लिए तुलसी के 108 पत्तों पर पीले चंदन से राम का नाम लिखकर व उसकी माला बनाकर बजरंगबली को पहनाएं। इस उपाय से राहु के नकारात्मक प्रभाव भी कम होता है। जरूर करें हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा पाठ का विशेष महत्व है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर और स्नान करने के बाद मंदिर जाकर हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं। उसके बाद जितनी बार संभव हो उतनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से जीवन में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। डिसक्लेमर: 'इस लेख में निहित किसी भी जानकारी/सामग्री/गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त, इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।'

Edited By: Suman Saini