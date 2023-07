Bhog Lagane ke Niyam: भगवान को भोग लगाते समय न करें ये गलतियां, पड़ सकती हैं भारी

Bhog Lagane ke Niyam हिंदू मान्यताओं के अनुसार भोग के बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती। जिस भी वस्तु को भगवान को भोग के रूप में अर्पित किया जाता है उसे ही प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया जाता है। लेकिन कई बार हम भोग लगाते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं जो हम पर भारी पड़ सकती हैं।

Bhog Lagane ke Niyam भोग लगाते समय क्या नहीं करना चाहिए।

नई दिल्ली, अध्यात्म डेस्क। Bhog Lagane ke Niyam: सनातन धर्म में पूजा-पाठ करना, देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका माना गया है। साथ ही इसके कुछ नियम भी बताए गए हैं। इन नियमों को ध्यान में रखा जाए तो पूरा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। चलिए जानते हैं कि भोग लगाने के वह कौन-से नियम हैं जिनका ध्यान रखा जाना जरूरी है। कैसा होना चाहिए भोग भगवान का भोग सात्विक होना चाहिए। भगवान के भोग में लहसुन, प्याज आदि का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। भोग बनाने के लिए तामसिक चीजों का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। स्वच्छता का रखें ध्यान भगवान को चढ़ाए जाने वाला भोग में साफ-सफाई और पवित्रता का पूरा ध्यान रखें। भगवान को चढ़ाए जाने वाले भोग को तैयार करते समय रसोई की अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए। साथ ही खुद की सफाई का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। हमेशा स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनकर ही भगवान को प्रसाद तैयार करें। ऐसा होना चाहिए पात्र भोग लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि जिस पात्र में भोग लगाया जा रहा है वह सोने, चांदी, तांबे, या पीतल का बना होना चाहिए। आप भोग लगाने के लिए मिट्टी या फिर लकड़ी के पात्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन भूलकर भी कभी एल्यूमिनियम, लोहे, स्टील या प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल भोग लगाने के लिए न करें। इससे आपको भोग लगाने का फल प्राप्त नहीं होता। इस तरह लगाएं भोग देवी-देवता को प्रसाद चढ़ाने या भोग लगाने के कुछ देर बाद भोग उठा लेना चाहिए। भोग लगाने के बाद सभी लोगों में प्रसाद जरूर बांटे। पूजा समाप्त होने के बाद देर तक प्रसाद को मंदिर में रखा न छोड़ें। इससे भोग में नकारात्मकता आ जाती है। डिसक्लेमर: 'इस लेख में निहित किसी भी जानकारी/सामग्री/गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त, इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।'

