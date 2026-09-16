सूर्य का कन्या राशि में गोचर: इन 6 राशियों के जातकों की पलटेगी किस्मत? पढ़ें आपकी राशि पर क्या पड़ेगा प्रभाव

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 17 सितंबर 2026 को सूर्यदेव सिंह राशि को छोड़कर कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह गोचर काम, जिम्मेदारियों, योजनाओं और सही फैसलों के लिए एक मुख्य समय शुरू कर सकता है। वैदिक ज्योतिष में सूर्यदेव को आत्मविश्वास, मान-सम्मान, पहचान और सरकारी मामलों का कारक माना गया है। कन्या राशि संगठन और सेवा से जुड़ी है।

यह गोचर लोगों को अपने काम में अधिक अनुशासित बनाएगा। इस समय बुधदेव पहले से ही कन्या राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे सूर्यदेव और बुधदेव मिलकर आपकी बुद्धि, कागजी काम, योजनाओं और पेशेवर फैसलों को बहुत मजबूती देंगे। यह गोचर इन 6 राशियों के लिए सुंदर अवसर साबित हो सकता है।

मेष राशि: सूर्यदेव आपकी राशि से छठे भाव (रोग, ऋण और प्रतियोगिता के क्षेत्र) में गोचर कर रहे हैं। यह समय प्रतियोगिता, दफ्तर की चुनौतियों और पुराने रुके काम-काज को पूरा करने में मददगार रहेगा। नौकरी ढूंढ रहे लोगों को नए मौके मिल सकते हैं। काम के स्थान पर रुकावटों को पार करके अपनी पहचान बनाने का इरादा मजबूत रहेगा। परीक्षा की तैयारी में भी तेजी आएगी।

लाभ: करियर में बढ़त, प्रतियोगिता में सफलता।

उपाय: रोजाना सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करें। 2. वृषभ राशि: सूर्यदेव आपके पंचम भाव (शिक्षा, प्रेम और बुद्धि के क्षेत्र) में पधार रहे हैं। इससे पढ़ाई, नए ज्ञान और बच्चों से जुड़े मामलों में बहुत मदद मिलेगी। पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों का अपनी क्षमताओं पर भरोसा बढ़ेगा। नए विचारों से जुड़े काम करने वाले लोगों की सोच को अच्छी सराहना मिल सकती है। पैसों के मामलों में अपने फैसले सोच-समझकर लें।

लाभ: पढ़ाई, पहचान और बेहतर निर्णय क्षमता।

उपाय: रविवार को सूर्यदेव को जल अर्पित करें। 3. मिथुन राशि: सूर्यदेव आपके चतुर्थ भाव (सुख, घर और परिवार के क्षेत्र) में गोचर कर रहे हैं। इससे घर, जमीन, गाड़ी और परिवार से जुड़े मामले मुख्य रहेंगे। आप जमीन या घर के सुधार से जुड़ी योजनाओं में आगे बढ़ सकते हैं। काम-काज में भी स्थिरता देखने को मिलेगी। परिवार के किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी।

लाभ: जमीन, पारिवारिक मामले और काम में स्थिरता।

उपाय: रविवार के दिन गेहूं या गुड़ का दान करें। 4. कर्क राशि: सूर्यदेव आपके तृतीय भाव (साहस, छोटे भाई-बहन और संवाद के क्षेत्र) में जा रहे हैं। यह स्थिति आपकी हिम्मत, बातचीत और नए लोगों से जुड़ने के लिए बहुत अनुकूल है। हालात बदलने का इंतजार करने के बजाय आप खुद कदम उठाने के लिए तैयार रहेंगे। मीडिया, लिखने-पढ़ने, व्यापारिक बातचीत और बिक्री से जुड़े लोगों को इस समय बहुत अच्छा फायदा मिलेगा।

लाभ: बातचीत, नए संपर्क और खुद कदम उठाना।

उपाय: रविवार को सूर्य मंत्र का जाप करें। 5. सिंह राशि: सूर्यदेव आपके द्वितीय भाव (धन और वाणी के क्षेत्र) में गोचर कर रहे हैं। इससे धन, बचत, परिवार और आपकी बोली पर पूरा ध्यान रहेगा। आपको अपने पैसों को सही तरीके से रखने और बचत को मजबूत करने के अच्छे तरीके मिलेंगे। काम से होने वाली कमाई में सुधार आएगा। आपकी कही बात का प्रभाव बढ़ेगा, इसलिए बोलते समय कड़वे शब्दों का प्रयोग न करें।