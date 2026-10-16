17 अक्टूबर से सूर्य का नीच राशि में गोचर: 5 राशियों के लिए करियर, धन और रिश्तों की परीक्षा का समय

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। 17 अक्टूबर 2026 को सूर्यदेव तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और 16 नवंबर 2026 तक यहीं रहेंगे। ज्योतिष में तुला राशि को सूर्यदेव की नीच राशि माना जाता है। इस गोचर के दौरान आत्मविश्वास, अधिकार, करियर, धन और रिश्तों से जुड़ी कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं।

इसका प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग रहेगा। मेष, मिथुन, कन्या, धनु और कुंभ राशि के जातकों को इस अवधि में विशेष रूप से संभलकर चलने की आवश्यकता है। धीरज और समझदारी से लिए गए फैसले इस समय को आसानी से पार करने में मदद करेंगे।

मेष राशि (Aries) आपको विवाह, रिश्तों और व्यापार की साझेदारियों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। जीवनसाथी, साथी या व्यापारिक सहकर्मी के साथ विचारों के मतभेद ज्यादा उभर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि दूसरे लोग आपके विचारों को पर्याप्त महत्व नहीं दे रहे हैं। गुस्से में आकर प्रतिक्रिया देने से बात और बिगड़ सकती है। किसी भी समझौते पर दस्तखत करने से पहले उसकी शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। अपनी साझेदारियों, विवाह और अहंकार के टकराव को लेकर बहुत सतर्क रहें।

उपाय: आप अपने रिश्तों में शांति और समझदारी बनाए रखने पर पूरा ध्यान दें। मिथुन राशि (Gemini) आपको मानसिक तनाव में बढ़ोतरी और अचानक होने वाले खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। जो योजनाएं आसान लग रही थीं, उनमें उम्मीद से ज्यादा समय लग सकता है। काम की जगह पर जिम्मेदारियां तो बढ़ सकती हैं, लेकिन तुरंत मान-सम्मान या पहचान मिलना कठिन हो सकता है। पैसों के मामले में फालतू खरीदारी और जोखिम भरे निवेश से दूर रहें। इस दौरान एक सही बजट बनाकर चलना बहुत जरूरी है। अपने खर्चों, काम के दबाव और धन से जुड़े फैसलों को लेकर विशेष सावधानी रखें।

उपाय: आप अपने खर्चों का सही ब्यौरा रखें और बजट के अनुसार ही धन का उपयोग करें। कन्या राशि (Virgo) सूर्यदेव का यह गोचर धन, परिवार के मामलों और काम की पहचान को लेकर तनाव पैदा कर सकता है। जिस सराहना की आप उम्मीद कर रहे हैं, उसे पाने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। निवेश करने या किसी को पैसे उधार देने में विशेष सावधानी बरतें। पारिवारिक बातचीत के दौरान भी धीरज रखने की आवश्यकता होगी। आपकी कड़वी बोली परिवार में बिना वजह का तनाव बढ़ा सकती है। अपने धन, पारिवारिक रिश्तों और दफ्तर की पहचान को लेकर बहुत संभलकर रहें।

उपाय: आप परिवार के साथ बातचीत करते समय अपनी बोली में मिठास और संयम बनाए रखें। धनु राशि (Sagittarius) आपको करियर के मामलों, धन और वरिष्ठ लोगों के साथ अपने संबंधों को लेकर सतर्क रहना चाहिए। आपकी पेशेवर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आगे बढ़ने की गति उम्मीद से धीमी हो सकती है। अपने बॉस या वरिष्ठ सहकर्मियों के साथ किसी भी बहस में पड़ने से बचें। पैसों के मामले में किसी अवसर पर अत्यधिक विश्वास होने के कारण कोई बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें। हर बात की पहले अच्छी तरह जांच-परख कर लें। अपने करियर के फैसलों, अधिकारिक व्यक्तियों और निवेशों को लेकर सावधान रहें।

उपाय: आप अपने काम के क्षेत्र में धीरज रखें और सभी से आदरपूर्वक बातचीत करें। कुंभ राशि (Aquarius) आपको अपने खर्चों और पारिवारिक रिश्तों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। अचानक आने वाले पैसों के खर्चे आपका बजट बिगाड़ सकते हैं। आपके पास पर्याप्त बचत होनी चाहिए। इस दौरान मानसिक थकान भी महसूस हो सकती है। काम-काज का तनाव अपने परिवार के जीवन पर हावी न होने दें। आपको अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या सरल रखनी चाहिए। अपने सभी खर्चों को नियंत्रण में रखना मददगार साबित होगा। बिना वजह के खर्चों, पारिवारिक मामलों और तनाव को लेकर पूरी तरह सतर्क रहें।