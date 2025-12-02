Language
    Silver Ring Benefits: अलग-अलग उंगली में चांदी की अंगूठी पहनने से मिलते हैं ये फायदे

    By Suman Saini Edited By: Suman Saini
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 01:58 PM (IST)

    चांदी की अंगूठी पहनना सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र में इस एक शुभ धातु के रूप में देखा जाता है। अगर आप ज्योतिष शास्त्र के कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए चांदी की अंगूठी पहनते हैं, तो इससे आपको कई तरह के फायदे देखने को मिल सकते हैं।

    Hero Image

    Benefits of Wearing Silver ring (Picture Credit: Freepik)

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। ज्योतिष शास्त्र में चांदी की अंगूठी या छल्ला पहनने के कई लाभ बताए गए हैं। इससे जातक को कई लाभ मिलते हैं, जैसे मानसिक संतुलन, तनाव में कमी और धन प्राप्ति आदि। साथ ही यह भी माना गया है कि चांदी की अंगूठी (Chandi Pehenne Ke Fayde) को अलग-अलग उंगली के आधार पर आपको अलग-अलग लाभ मिल सकते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में।

    चांदी पहनने से मिलते हैं ये लाभ

    चांदी को चंद्र ग्रह से संबंधित माना गया है, जो मन, भावनाओं और अंतर्ज्ञान का कारक हैं। वहीं शुक्र ग्रह से भी चांदी का संबंध माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि चांदी पहनने से जातक के सौभाग्य में वृद्धि हो सकती है। साथ ही यह जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के संचार को बढ़ाती है।

    चांदी के कई आभूषण पहने जा सकते हैं जैसे ब्रेसलेट, पायल आदि, लेकिन सबसे अधिक शुभ चांदी की अंगूठी को माना गया है। इसे पहनने से भावनाओं में संतुलन बना रहता है और मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा मिलता है। साथ ही चांदी नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने का काम भी करती है।

    (Picture Credit: Freepik)

    उंगली के आधार पर चांदी की अंगूठी पहनने के फायदे -

    • तर्जनी उंगली (index finger) - तर्जनी उंगली में चांदी की पहनने से नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास में वृद्धि हो सकती है।
    • मध्यमा उंगली (middle finger) - इस उंगली में चांदी की अंगूठी या छल्ला धारण करने से जीवन में अनुशासन और संतुलन बढ़ता है।
    • अनामिका उंगली (ring finger) - माना गया है कि अनामिका उंगली में चांदी धारण करने से प्रेम और रिश्तों में सुधार आता है।
    • छोटी उंगली (little finger) - छोटी उंगली में चांदी का छल्ला या अंगूठी पहनने से रचनात्मकता और संचार में सुधार हो सकता है।
    • अंगूठा (thumb) - ज्योतिष शास्त्र में माना गया है कि अंगूठे में चांदी की अंगूठी पहनने से मन शांत होता है और मानसिक शांति का अनुभव होता है।
    (Picture Credit: Freepik)

    बढ़ता है आत्मविश्वास 

    ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार, महिलाओं को छोटी उंगली में चांदी की अंगूठी या छल्ला पहनने से विशेष लाभ मिल सकता है। इससे आपको निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही आपको अनामिका उंगली में भी चांदी की अंगूठी पहनने से फायदा मिल सकता है। इससे रिश्तों में सामंजस्य और रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है।

    वहीं पुरुषों के लिए चांदी की अंगूठी दाहिने हाथ की छोटी अंगुली (कनिष्ठिका) या अनामिका (ring finger) में पहनना लाभकारी माना गया है। ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के मुताबिक, जहां छोटी उंगली में चांदी पहनने से बुध ग्रह का अच्छा प्रभाव मिलना लगता है, वहीं जबकि अनामिका उंगली में पहनने से रिश्तों में सामंजस्य और प्रेम बढ़ता है।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।