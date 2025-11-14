Shani Sade Sati: मीन राशि वालों को किस साल मिलेगी साढ़ेसाती से मुक्ति? इन उपायों से करें शनिदेव को प्रसन्न

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। न्याय के देवता शनिदेव कुंभ और मीन राशि के स्वामी हैं और आराध्य देवों के देव महादेव हैं। तुला राशि वालों को शनिदेव शुभ फल देते हैं। इस राशि में शनिदेव उच्च के होते हैं। इसके लिए तुला राशि के जातक सेवा के सभी क्षेत्रों में बेहतर करते हैं।

ज्योतिष करियर और कारोबार में सफलता पाने के लिए कुंडली में शनि मजबूत करने की सलाह देते हैं। देवों के देव महादेव की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। अपनी कृपा साधकों पर बरसाते हैं। उनकी कृपा से जात को जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि मीन राशि के जातकों को कब शनि की साढ़ेसाती से मुक्ति मिलेगी? आइए, इसके बारे में जानते हैं-

शनि गोचर न्याय के देवता शनिदेव मीन राशि में विराजमान हैं। शनिदेव एक राशि में ढाई साल तक रहते हैं। इसके बाद राशि परिवर्तन करते हैं। शनिदेव के राशि परिवर्तन करने से एक राशि के जातक को साढ़ेसाती से मुक्ति मिलती है। वहीं, एक अन्य राशि पर साढ़ेसाती शुरू हो जाती है।

वर्तमान समय में शनिदेव मीन राशि में विराजमान हैं। इसके चलते 3 राशि के जातकों पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है। हालांकि, कई जातकों के मन में यह सवाल है कि क्या साल 2026 में कुंभ राशि के जातकों को साढ़ेसाती से मुक्ति मिल जाएगी? आइए, इसके बारे में सबकुछ जानते हैं-

मीन राशि देवताओं के गुरु बृहस्पति देव मीन राशि के स्वामी हैं और आराध्य जगत के पालनहार भगवान विष्णु हैं। इस राशि के लिए शुभ रंग पीला है। वहीं, शुभ रत्न पुखराज है। ज्योतिष मीन राशि के जातकों को पुखराज धारण करने की सलाह देते हैं। भगवान कृष्ण की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। उनकी कृपा साधक पर बरसती है।