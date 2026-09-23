वर्किंग विमेन मंदिर जाए बिना कैसे चमकाएं अपनी किस्मत? इन आदतों से मजबूत करें अपना शुक्र ग्रह
महिलाओं के व्यस्त जीवन में शुक्र ग्रह का कमजोर होना खुशी और समृद्धि में कमी ला सकता है। ज्योतिष शास्त्र ...और पढ़ें
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आज के वर्तमान दौर में पुरुषों के साथ महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। ऑफिस की डेडलाइन से लेकर घर और बच्चों का ख्याल रखने के साथ महिलाएं खुद पर ध्यान देना भूल जाती हैं। बात जब खुद को संवारने और दो पल सुकून से बिताने की आती है, तो उस पल थकान हावी हो जाती हैं।
जीवन की व्यस्तता और थकान के बीच उनके जीवन से खुशी, ग्लो और लग्जरी चीजें लगभग न के बराबर रह जाती है और ज्योतिष की भाषा में यह शुक्र कमजोर होने का संकेत माना जाता है।
ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, शुक्र सिर्फ एक ग्रह ही नहीं, बल्कि आत्म-संतुष्टि और खुशहाल जीवन का प्रतीक भी माना जाता है। महिलाओं के लिए अच्छी बात यह है कि, उन्हें अपना शुक्र मजबूत करने के लिए काम छोड़कर मंदिर में बैठने या कठिन अध्यात्म की जरूरत नहीं हैं। ज्योतिष शास्त्र में बेहद सरल और सामान्य सुझाव बताए गए हैं, जिनके जरिए महिलाएं अपना शुक्र मजबूत कर सकती है।
शुक्र कौन हैं और क्या करता है?
शुक्र जिसे इंग्लिश में वीनस भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह का संबंध सुंदरता, प्यार, लग्जरी और समृद्धि का ग्रह माना जाता है। हर किसी को अपने जीवन में पैसा, सुंदरता, लग्जरी और समृद्धि की चाह होती है और मजबूत शुक्र इनकी पूर्ति के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसे में यह नियम महिलाओं पर भी लागू होते हैं, लेकिन उपाय पुरुषों से थोड़े अलग हो सकते हैं।
मजबूत शुक्र के उपाय महिलाओं के लिए
वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, हर महिला को स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। अच्छे कपड़े और आभूषण पहनना तथा ब्यूटी प्रोडक्ट और परफ्यूम का इस्तेमाल महिलाओं के लिए शुक्र ग्रह को मजबूत करने का काम करता है। ऐसा माना जाता है कि, शुक्र ग्रह में महिलाओं को आत्मसम्मान का महसूस कराने, आत्मविश्वास बढ़ाने और वैवाहिक सुख प्रदान करने की भी शक्ति होती है।
यही वजह है कि, महिलाएं कुछ खास अनुष्ठानों और उपायों का पालन करके खासतौर पर शुक्रवार के दिन अपने कमजोर शुक्र को मजबूत कर सकती हैं।
सफेद और गुलाबी रंगे के कपड़े पहनें
महिलाओं को शुक्र ग्रह मजूबत करने के लिए सफेद या हल्के गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। ये रंग पवित्रता और रोमांस का प्रतीक माना जाता है। ऐसा करने से जीवन में शुक्र ग्रह की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने के साथ वैवाहिक जीवन में आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
अन्य महिलाओं का सम्मान करें
महिलाओं को अपना शुक्र मजबूत करने के लिए सबसे पहले अन्य महिलाएं चाहे वो आपकी माता, बहनें या कोई भी औरत क्यों न हो सभी का सम्मान करें। इसके अलावा उन्हें मिठाई खिलाना भी आपके शुक्र को बेहतर बनाता है। नियमित रूप से ऐसा करने पर कर्म ऋण कम होता है और यह काम स्त्री शक्ति का सम्मान भी बढ़ाता है।
शुक्र के बीज मंत्र का जाप
जिन भी महिलाओं का शुक्र ग्रह कमजोर होता है, उन्हें 'ऊं द्राम सह शुक्राय नम:' मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र शुक्र की ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है, जिससे जीवन में प्रेम और भावनात्मक संतुलन स्थापित होता है।
ग्रूमिंग और योग का अभ्यास करें
महिलाओं को व्यक्तिगत स्वच्छता का भी खास ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए उन्हें चांदी या ओपल के गहने पहनने चाहिए। वहीं शरीर को अंदर से निखारने के लिए अनुलोम-विलोम जैसे प्राणायाम लाभकारी साबित हो सकते हैं। ये आदतें भोग-विलास को संतुलित करने में मदद करती है।
लक्ष्मी जी की पूजा और व्रत रखें
महिलाओं को शुक्र ग्रह की मजबूती के लिए प्रत्येक शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा श्री सूक्तम पाठ करना भी फायदेमंद रहेगा।
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अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।