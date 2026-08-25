उदयपुर: घर में घुसकर महिला से गैंगरेप, जाते समय बकरा भी चुरा ले गए आरोपी

जागरण संवाददाता, उदयपुर। उदयपुर जिले में घर में घुसकर अकेली रह रही महिला से सामूहिक दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। महिला ने गांव के ही तीन युवकों पर रात में घर में जबरन घुसने, बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म करने और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है।

वारदात के बाद आरोपी आंगन में बंधा बकरा भी लेकर फरार हो गए। रात 2 बजे घर में घुसने का आरोप पुलिस के अनुसार महिला घर में अकेली रहती है। शिकायत में उसने बताया कि तीनों आरोपी रात करीब 2 बजे घर में घुसे और उसे डराते-धमकाते हुए बंधक बना लिया। इसके बाद उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।