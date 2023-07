परीक्षा परिणामों में गड़बड़ियों को लेकर पुलिस से उलझे छात्र, BSc सेकंड ईयर के रिजल्ट पर मचा हंगामा

बीएससी थर्ड इयर तथा सैकण्ड ईयर के परीक्षा परिणामों में गड़बड़ियों की शिकायत को लेकर छात्र पुलिस से उलझ गए। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय ने बुधवार को बीएससी सैकण्ड ईयर का परिणाम जारी किया। जिसमें 70 फीसदी छात्रों को फैल कर दिया गया। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय ने बुधवार को बीएससी सैकण्ड ईयर का परिणाम जारी किया जिसमें 70 फीसदी छात्रों को फैल कर दिया गया।

बीएससी थर्ड इयर के परीक्षा परिणामों में गड़बड़ियों की शिकायत को लेकर छात्र और पुलिस के बीच झड़प।

उदयपुर, जेएनएन। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विज्ञान कॉलेज में गुरुवार को बीएससी थर्ड इयर तथा सेकंड ईयर के परीक्षा परिणामों में गड़बड़ियों की शिकायत को लेकर छात्र पुलिस से उलझ गए। कॉलेज में माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने लाठियां फटकारते हुए छात्रों को बाहर खदेड़ दिया। इस दौरान भागते समय गिरने तथा पुलिस की लाठी लगने से कुछ छात्रों को चोटें आईं। छात्र बोले, 100 में से 70 को किया फैल छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय ने बुधवार को बीएससी सैकण्ड ईयर का परिणाम जारी किया, जिसमें 70 फीसदी छात्रों को फैल कर दिया गया। आधे से अधिक छात्र किस तरह फैल हो गए, इसी को जानने के लिए वह कॉलेज के डीन से मिलने जा रहे थे, किन्तु कॉलेज प्रशासन ने पहले से ही कैंपस में पुलिस बुला रखी थी। छात्रों का कहना है कि क्या वह अपराधी हैं। अपनी बात कॉलेज प्रबंधन को नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे। हमारे साथ ऐसा सलूक किया गया और लाठियों से पीटा गया। बीस दिन में सुनवाई नहीं तो करेंगे बड़ा प्रदर्शन छात्र नेताओं ने कॉलेज प्रबंधन को अल्टीमेटम दिया है कि बीस दिनों में परीक्षा परिणामों को सुधारा नहीं तो सारे संगठन मिलकर बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने वह यहां पढ़ने आते हैं, मार खाने नहीं। कॉलेज या विश्वविद्यालय कैम्पस में पुलिस का आना रोकना चाहिए।

