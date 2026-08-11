उदयपुर में अरावली संरक्षण पर कमेटी के सामने सुनवाई में उमड़ी भीड़, पर्यावरणविदों ने सख्त संरक्षण की उठाई मांग

जागरण संवाददाता, उदयपुर। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और 100 मीटर की नई परिभाषा को लेकर सोमवार को उदयपुर में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में गठित हाईलेवल कमेटी का जनसंवाद हुआ। जिला परिषद सभागार में दो घंटे तक चली बैठक में विभिन्न जिलों से आए पर्यावरणविद, जनप्रतिनिधि, खनन पट्टाधारक, आदिवासी संगठनों आदि के प्रतिनिधि शामिल रहे।

बैठक में आए लोगों को अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिलने पर विरोध भी हुआ। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) की महानिदेशक कंचन देवी की अध्यक्षता वाली समिति ने सुझाव और आपत्तियां सुनीं तथा ज्ञापन भी एकत्र किए।

उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन ने कहा कि अरावली प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर कठोर कार्रवाई के साथ वैध गतिविधियों और संरक्षण में अंतर जरूरी है। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा ने खनन प्रभावित लोगों की समस्याओं के समाधान तथा बंद खदानों को हरियाली और पर्यावरण संरक्षण के लिए विकसित करने का सुझाव दिया। नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने अरावली के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को संरक्षित करने पर जोर दिया। खनन उद्यमियों ने भी अरावली संरक्षण को जरूरी बताते हुए खनिज संसाधनों का संरक्षण, रोजगार और खनन के बीच संतुलित नीति की मांग की।