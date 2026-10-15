दो करोड़ रिश्वत केस: एएसपी और ब्रोकर ने वॉइस सैंपल देने से किया इनकार

जागरण संवाददाता, उदयपुर। दो करोड़ रुपए के रिश्वत प्रकरण में गिरफ्तार एसओजी के एएसपी मुकेश कुमार सोनी और दलाल सज्जन सिंह ने अपनी आवाज के नमूने देने से इनकार कर दिया। रिश्वत की डील से जुड़ी ऑडियो रिकॉर्डिंग में आवाजों का मिलान करने के लिए फोरेंसिक टीम नमूने लेने पहुंची थी। परिवादी निरंजन मोगरा का वॉइस सैंपल पहले ही लिया जा चुका है।

जांच अधिकारी एवं एसीबी के एएसपी महावीर सिंह के अनुसार, दोनों आरोपियों को बुधवार को उदयपुर की एनआई एक्ट कोर्ट-4 में पेश किया गया। अदालत में उन्होंने वॉइस सैंपल देने से मना कर दिया। 18 दिन से फरार है एसओजी रीडर इस मामले में एसओजी कार्यालय का रीडर जसवंत सिंह राव 18 दिन से फरार है। एसीबी और उदयपुर पुलिस उसके घर सहित संभावित ठिकानों पर दबिश दे चुकी है, लेकिन उसका पता नहीं चला है। उसकी गिरफ्तारी से मामले में और खुलासे होने की संभावना है।