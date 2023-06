कन्हैयालाल हत्याकांड की बरसी पर व्यापारी निकालना चाहते थे मौन जुलूस, प्रशासन ने नहीं दी अनुमति

मालदास स्ट्रीट व्यापार संघ के उपाध्यक्ष गोपाल अग्रवाल ने बताया कि व्यापार मंडल ने मौन जुलूस के साथ कन्हैयालाल को श्रद्धांजलि के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाने की अनुमति मांगी थी। जिसकी मंजूरी नहीं मिली। उसके विपरीत बाजार में बुधवार को पुलिस की तैनाती कर दी गई। हालांकि इसके लिए कहा जा रहा था कि बरसी के दिन किसी तरह का आक्रोश नहीं फैले और शांति कायम रहे।

उदयपुर,जेएनएन। कन्हैयालाल हत्याकांड की बरसी पर मालदास स्ट्रीट के व्यापार मंडल ने बुधवार को मौन जुलूस निकालने की अनुमति मांगी थी लेकिन जिला प्रशासन ने इसकी मंजूरी नहीं दी। व्यापार मंडल की मौन जुलूस के बाद कन्हैयालाल को श्रद्धांजलि का कार्यक्रम था लेकिन प्रशासन की अनुमति नहीं मिलने पर दोनों कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। बाजार में हुई पुलिस की तैनाती मालदास स्ट्रीट व्यापार संघ के उपाध्यक्ष गोपाल अग्रवाल ने बताया कि व्यापार मंडल ने मौन जुलूस के साथ कन्हैयालाल को श्रद्धांजलि के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाने की अनुमति मांगी थी। जिसकी मंजूरी नहीं मिली। उसके विपरीत बाजार में बुधवार को पुलिस की तैनाती कर दी गई। हालांकि इसके लिए कहा जा रहा था कि बरसी के दिन किसी तरह का आक्रोश नहीं फैले और शांति कायम रहे, इसके लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। एनआईए कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ सुनवाई हुई शुरू क्षेत्र के व्यापारियों का कहना है कि इस घटना से बाजार के कारोबार में कमी आई है। हालांकि ज्यादातर दुकानदार टिके हुए हैं। वह चाहते हैं कि फिर से बाजार में पहले जैसी रौनक लौटे। उन्होंने इस बात पर भी अफसोस जताया कि जिस मामले को फास्ट ट्रेक कोर्ट में ले जाकर तीन महीने में फैसला दिया जाना चाहिए था, उसे अभी भी लटकाया हुआ है। हालांकि बुधवार को ही एनआईए कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई है। अब शायद जल्द फैसला आए।

