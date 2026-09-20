राजस्थान: सांवलियाजी को चढ़ाया 1.2 किलो चांदी का सीमेंट प्लांट मॉडल, मन्नत पूरी होने पर व्यापारी ने किया भेंट

जागरण संवाददाता, उदयपुर। कारोबार में सफलता की मन्नत पूरी होने पर निम्बाहेड़ा के व्यापारी धर्मराज बंजारा ने भगवान सांवलिया सेठ को 1 किलो 200 ग्राम चांदी से बना जेके सीमेंट प्लांट का मॉडल भेंट किया।

करीब 2 लाख 40 हजार रुपए कीमत के इस मॉडल को लेकर धर्मराज शुक्रवार देर रात परिवार, रिश्तेदारों और मित्रों के साथ निम्बाहेड़ा से पैदल रवाना हुए और करीब 40 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर शनिवार सुबह सांवलिया सेठ मंदिर पहुंचे।

धर्मराज ने बताया कि उनकी फर्म वेदांश एंटरप्राइजेज वर्ष 2017 से जेके सीमेंट कंपनी में ठेके लेती है। उन्होंने संकल्प लिया था कि कारोबार अच्छी तरह चलने और मनोकामना पूरी होने पर भगवान को उनके व्यवसाय से जुड़ी विशेष भेंट चढ़ाएंगे। इसी संकल्प के तहत जेके सीमेंट प्लांट की चांदी की प्रतिकृति बनवाई गई।

रास्तेभर गूंजते रहे सांवलिया सेठ के जयकारे परिवार और रिश्तेदारों के साथ निकली पैदल यात्रा के दौरान डीजे पर भक्ति गीत बजते रहे और श्रद्धालु सांवलिया सेठ के जयकारे लगाते हुए मंदिर पहुंचे। धर्मराज ने कहा कि यह यात्रा उनके लिए केवल पैदल चलना नहीं, बल्कि भगवान के प्रति आभार व्यक्त करने का माध्यम थी।

धर्मराज के अनुसार, बचपन से ही माता-पिता के साथ सांवलिया सेठ के दर्शन के लिए आते रहे हैं। व्यापार में कोई नया काम शुरू करने या बड़ा निर्णय लेने से पहले वे मंदिर में दर्शन करते हैं। उनका कहना है कि मेहनत के साथ भगवान का आशीर्वाद भी सफलता में महत्वपूर्ण है।