Rain in Rajasthan: बारिश से लबालब हुई उदयपुर में झीलें, समर्थकों का लगा जमावड़ा

Rain in Rajasthan: बारिश से लबालब हुई उदयपुर में झीलें

उदयपुर, ऑनलाइन डेस्क। मानसून की शुरुआत में ही उदयपुर शहर की पिछोला झील बीती रात ओवरफ्लो हो गई। ओवरफ्लो होने के कारण गुरुवार सुबह करीब आठ बजे स्वरूप सागर झील के दो गेट खोल दिए गए। यहां से पानी आयड़ नदी के जरिए उदयसागर झील पहुंचने लगा है। झील के ओवरफ्लो और चलती चादर देखने शहरभर से लोग पहुंचने लगे हैं। मुख्य मार्ग होने की वजह से वहां यातायात अवरूद्ध नहीं हो, इसके लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। झीलों में लगातार आ रहा पानी कैचमेंट एरिया में पिछले दिनों से लगभग हर दिन हो रही बारिश के चलते शहर की झीलों में पानी का आवक जारी है। इसके चलते पिछोला झील बीती रात ही ओवरफ्लो हो गई, जबकि फतहसागर में भी मदार नहर के जरिए पानी की आवक जारी है। झील ओवरफ्लो होने के चलते जल संसाधन विभाग ने स्वरूप सागर के गेट खोलना तय किया। तीन-तीन इंच तक गेट खोल दिए गए हैं। इससे पहले विभाग ने आम जन को पहले ही सूचित कर दिया कि बहाव क्षेत्र यानी आयड़ नदी तथा उससे सटे निचले इलाकों में किसी तरह की गतिविधि या कार्य नहीं करें, ताकि किसी तरह जनहानि नहीं हो। विभाग ने बताया कि अगले दो सप्ताह में फतहसागर झील भी ओवरफ्लो हो सकती है। फिलहाल फतहसागर को ओवरफ्लो होने के लिए दो फीट पानी की जरूरत है और जिस तरह पानी आ रहा है, उससे उम्मीद है कि हरियाली अमावस्या मेले से पहले ही झील के गेट खोलने पड़ेंगे। उदयसागर झील पहुंच रहा पानी 11 फीट की भराव क्षमता वाली उदयपुर की सबसे बड़ी पिछोला झील के भर जाने के बाद ओवरफ्लो हो रहा पानी स्वरूप सागर के गेट से होकर आयड़ नदी में बहकर उदयसागर जा रहा है। स्वरूपसागर के गेट खोलने पर बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे हैं। मुख्य रोड पर बहते पानी को देखने के लिए लोग जमा हो गए। मौके पर सुरक्षाकर्मी भी लगाए, ताकि जाम नहीं लगे।

