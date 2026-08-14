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    उदयपर: सलूंबर में फूड सेफ्टी ऑफिसर 10 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, जेल भेजने की धमकी दे रहा था

    By Digital Desk Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 12:28 PM (IST)

    उदयपुर एसीबी ने सलूंबर में फूड सेफ्टी ऑफिसर घनश्याम सिंह सोलंकी को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। वह किराना दुकान और कोल्ड ड्रिं ...और पढ़ें

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    जागरण संवाददाता, उदयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) उदयपुर की टीम ने सलूंबर जिले के चिकित्सा विभाग में तैनात फूड सेफ्टी ऑफिसर घनश्याम सिंह सोलंकी को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया।

    आरोपी पर किराना दुकान और कोल्ड ड्रिंक एजेंसी संचालक पर कार्रवाई का दबाव बनाकर नियमित बंधी मांगने और राशि नहीं देने पर प्रकरण दर्ज कर जेल भेजने की धमकी देने का आरोप है।

    एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि परिवादी ने 10 जुलाई 2026 को शिकायत दी थी। उसने बताया कि डगार गांव में उसकी किराना दुकान तथा गौण कृषि उपज मंडी में कोल्ड ड्रिंक एजेंसी है। फूड सेफ्टी ऑफिसर निरीक्षण और सैंपल लेने के नाम पर उस पर अनावश्यक दबाव बना रहा था।

    साल में दो बार 20-20 हजार रुपए देने की मांग

    शिकायत के अनुसार 9 जून को आरोपी अपनी टीम के साथ परिवादी की किराना दुकान पर पहुंचा और घी-मिल्कफूड के चार पैकेट के सैंपल लिए। इसके बाद नोटिस जारी कर दुकान और एजेंसी शांतिपूर्वक संचालित करने के लिए दोनों स्थानों से साल में दो बार 20-20 हजार रुपए देने की मांग की गई।

    राशि नहीं देने पर जुर्माना लगाने, प्रकरण दर्ज करने और जेल भेजने की धमकी दी गई।

    पहले 10 हजार लिए, फिर दूसरी किश्त लेते पकड़ा

    आरोपी ने अपने सरकारी अनुबंधित वाहन में परिवादी से डगार स्थित दुकान के लिए 10 हजार रुपए ले लिए थे। वहीं एजेंसी के 10 हजार रुपए बाद में लेने की बात तय हुई थी। शिकायत का सत्यापन होने के बाद एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई की।

    खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उसके कार्यालय परिसर में परिवादी से 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव और महानिरीक्षक एस. परिमला के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ और आगे की कार्रवाई जारी है।

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