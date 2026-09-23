उदयपुर की रीना साहू 13 साल से अकेले उठा रहीं गणेशोत्सव का खर्च, दाल-पूड़ी बेचकर जुटाती हैं रकम



जागरण संवाददाता, उदयपुर। शहर की रीना साहू पिछले 13 साल से अपनी मेहनत की कमाई से गणेशोत्सव का आयोजन कर रही हैं। खास बात यह है कि आयोजन के लिए वह किसी से चंदा नहीं लेतीं। रीना सिलाई का काम करने के साथ दाल-पूड़ी का स्टॉल लगाती हैं और इससे होने वाली कमाई से गणेशोत्सव का पूरा खर्च उठाती हैं।

रीना ने बताया कि शुरुआत में गणेशोत्सव छोटे स्तर पर आयोजित किया जाता था, लेकिन पिछले पांच वर्षों में आयोजन ने बड़ा रूप ले लिया है। अब तक वह अपनी बचत से आयोजन पर एक रुपए से लेकर दो लाख रुपए तक खर्च कर चुकी हैं। दस दिवसीय गणेशोत्सव में पूजा, प्रसादी और अन्य व्यवस्थाओं का खर्च भी वह स्वयं ही वहन करती हैं।