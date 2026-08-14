राजस्थान: चित्तौड़गढ़ में नारकोटिक्स ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई, 451 किलो डोडाचूरा जब्त; तस्कर गिरफ्तार
केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने चित्तौड़गढ़ जिले में 451.400 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा जब्त किया है। तस्कर ने भागने के लिए सीबीएन की गाड़ी को टक्कर मारी, ...और पढ़ें
HighLights
चित्तौड़गढ़ में 451 किलो अवैध डोडाचूरा जब्त।
तस्कर ने सीबीएन की सरकारी गाड़ी को टक्कर मारी।
एक आरोपी गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज।
जागरण संवाददाता, उदयपुर। चित्तौड़गढ़ जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 451.400 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा जब्त किया है। डोडाचूरा गुजरात नंबर की स्कॉर्पियो में भरकर भदेसर क्षेत्र से जोधपुर ले जाया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान आरोपी ने बचने के लिए CBN की सरकारी गाड़ी को टक्कर मार दी और भागने का प्रयास किया, लेकिन टीम ने पीछा कर उसे पकड़ लिया।
जानकारी के अनुसार सीबीएन राजस्थान यूनिट को सूचना मिली थी कि गुजरात नंबर की स्कॉर्पियो में अवैध डोडाचूरा भरकर भदेसर इलाके से जोधपुर की ओर ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर कोटा स्थित सीबीएन कार्यालय से टीम गठित कर संदिग्ध मार्ग पर निगरानी शुरू की गई।
रोकने का इशारा किया तो तेज रफ्तार से भगाई गाड़ी
काफी देर निगरानी के बाद टीम ने संदिग्ध स्कॉर्पियो की पहचान कर चालक को रुकने का इशारा किया। चालक ने गाड़ी रोकने के बजाय तेज रफ्तार से भगाने का प्रयास किया। इसी दौरान उसने सीबीएन की सरकारी गाड़ी को टक्कर मार दी।
इसके बावजूद अधिकारियों ने पीछा जारी रखा और कुछ दूरी पर स्कॉर्पियो को रोककर आरोपी को पकड़ लिया। सड़क पर सुरक्षा को देखते हुए मौके पर गाड़ी की तलाशी नहीं ली गई। स्कॉर्पियो को सीबीएन कार्यालय ले जाकर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसकी तलाशी ली गई।
खबरें और भी
20 बैगों में मिला 451 किलो डोडाचूरा
तलाशी के दौरान स्कॉर्पियो में रखे 20 बैगों से कुल 451.400 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा बरामद हुआ। सीबीएन ने डोडाचूरा और तस्करी में इस्तेमाल स्कॉर्पियो को एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त कर लिया। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है।