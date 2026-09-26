राजस्थान: वन विभाग के रेंजर को कुचलकर मारने वाला आरोपी गिरफ्तार, घोसुंडी के जंगल से पुलिस ने दबोचा

जागरण संवाददाता, उदयपुर। छोटीसादड़ी थाना पुलिस ने अवैध खनन रोकने के दौरान वन विभाग के रेंजर प्रताप सिंह चुंडावत को डंपर से कुचलने के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान कन्हैयालाल (22) निवासी धामनिया रोड, छोटीसादड़ी के रूप में हुई है। पुलिस ने अवैध खनन में इस्तेमाल डंपर और जेसीबी को भी जब्त किया है।

पुलिस के अनुसार घटना 21 सितंबर की रात की है। रेंजर प्रताप सिंह चुंडावत को वनखंड सुक्कड़-मोहनपुरा तलाई के पास अवैध खनन की सूचना मिली थी। वह वन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहां जेसीबी, ट्रैक्टर और डंपर से खनन किया जा रहा था। टीम ने वाहनों को रुकवाया तो अवैध खनन में शामिल लोगों ने गाली-गलौज और धक्का-मुक्की की।

इसी दौरान मिट्टी से भरा डंपर लेकर चालक मौके से भागने लगा। रेंजर ने उसका पीछा किया। घाटी वाले बालाजी मंदिर रोड पर डंपर को रोकने की कोशिश के दौरान चालक ने रेंजर की बाइक को टक्कर मार दी और उन्हें कुचल दिया। गंभीर हालत में रेंजर को उपचार के लिए निंबाहेड़ा ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।