राजस्थान में स्वतंत्रता दिवस समारोह में जातिगत भेदभाव का आरोप, पांच के खिलाफ मामला दर्ज

जागरण संवाददाता, उदयपुर। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के भाकलिया गांव स्थित सरकारी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान कथित जातिगत भेदभाव का मामला सामने आया है।

शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि कार्यक्रम में कुर्सियों पर बैठे दलित समुदाय के लोगों को उठाकर जमीन पर बैठने के लिए कहा गया। विरोध करने पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने और धमकाने का भी आरोप लगाया गया है।

मामले में रामेश्वरलाल बैरवा और गोपीला बैरवा की शिकायत पर बागोर थाना पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के साथ एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

मामले की जांच जारी थाना प्रभारी बच्छराज चौधरी के अनुसार मामले की जांच जारी है। जांच अधिकारी डीएसपी राहुल जोशी साक्ष्यों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर आरोपों की पुष्टि कर रहे हैं। शिकायतकर्ताओं के अनुसार 15 अगस्त को स्कूल परिसर में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान वे अन्य ग्रामीणों के साथ कुर्सियों पर बैठे थे। आरोप है कि कुछ लोगों ने उनकी जाति को लेकर आपत्ति जताई और उन्हें कुर्सियों से उठकर जमीन पर बैठने के लिए कहा।

घटना के समय स्कूल में बच्चे, शिक्षक और ग्रामीण मौजूद थे। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि विवाद के दौरान उनके समूह की दो महिलाओं को भी धमकाया गया। उनका दावा है कि जिन आंगनबाड़ी केंद्रों में महिलाएं काम करती हैं, उन्हें बंद करवाने की धमकी दी गई।