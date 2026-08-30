राजस्थान: भीलवाड़ा में बुजुर्ग किसान को मारी गोली, हालत नाजुक
भीलवाड़ा के मांडल थाना क्षेत्र में 70 वर्षीय शंकर दरोगा को खेत पर अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।
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जागरण संवाददाता, उदयपुर। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र के सीडियास गांव में शुक्रवार रात खेत पर बने बाड़े में फायरिंग से सनसनी फैल गई। भैंसों की देखभाल करने गए 70 वर्षीय शंकर दरोगा को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। गोली सीने में लगने से वह गंभीर घायल हो गए।
उन्हें पहले मांडल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल रेफर किया गया। यहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है।
शंकर शुक्रवार शाम खेत पर बने बाड़े में भैंसों की देखभाल करने गए थे। रात करीब 9 बजे उन्होंने बेटे भंवर सिंह को फोन कर बताया कि किसी ने उन्हें गोली मार दी है। सूचना मिलते ही बेटा मौके पर पहुंचा, जहां पिता घायल हालत में मिले। ग्रामीणों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया।
हमलावर कौन, कारण भी स्पष्ट नहीं
भंवर सिंह ने बताया कि पिता को गोली किसने मारी और हमले का कारण क्या था, इसकी जानकारी नहीं है। घटना की सूचना मिलते ही मांडल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वारदात स्थल का निरीक्षण किया।
पुलिस ने अज्ञात हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। फायरिंग के कारणों का पता लगाने के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए।
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