राजस्थान: भीलवाड़ा में बुजुर्ग किसान को मारी गोली, हालत नाजुक

जागरण संवाददाता, उदयपुर। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र के सीडियास गांव में शुक्रवार रात खेत पर बने बाड़े में फायरिंग से सनसनी फैल गई। भैंसों की देखभाल करने गए 70 वर्षीय शंकर दरोगा को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। गोली सीने में लगने से वह गंभीर घायल हो गए।

उन्हें पहले मांडल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल रेफर किया गया। यहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। शंकर शुक्रवार शाम खेत पर बने बाड़े में भैंसों की देखभाल करने गए थे। रात करीब 9 बजे उन्होंने बेटे भंवर सिंह को फोन कर बताया कि किसी ने उन्हें गोली मार दी है। सूचना मिलते ही बेटा मौके पर पहुंचा, जहां पिता घायल हालत में मिले। ग्रामीणों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया।