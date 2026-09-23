राजस्थान के भीलवाड़ा में सड़क हादसा, डॉक्टर दंपती समेत चार की मौत

जागरण संवाददाता, उदयपुर। कवाई थाना क्षेत्र में कवाई-अटरू हाईवे पर मंगलवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में मांडल उपजिला अस्पताल के अस्पताल प्रभारी (पीएमओ) डॉ. सुरेश गजराज, उनकी पत्नी डॉ. शालिनी मौर्य और उनके दो बच्चों की मौत हो गई। हादसा पेट्रोल पंप के पास कार और बलकर की भिड़ंत से हुआ।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और दंपती के शव कार में फंस गए। जानकारी के अनुसार मूलरूप से सूरजगढ़, झुंझुनूं निवासी और वर्तमान में जयपुर में रहने वाले डॉ. सुरेश गजराज 19 सितम्बर को पत्नी डॉ. शालिनी और दोनों बच्चों के साथ बारां आए थे। परिवार यहां रिश्तेदार के बच्चे के जन्मदिन समारोह में शामिल हुआ था। मंगलवार सुबह सभी कार से जयपुर लौट रहे थे।