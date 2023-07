विधवा से मारपीट के 3 आरोपियों को भेजा जेल, अफेयर के शक में कई महिलाओं ने की थी चप्पल-जूतों से पिटाई

जिले के बेकरया थाना क्षेत्र के देवला गांव में विधवा से मारपीट के मामले में गिरफ्तार तीन आरोपी रविवार को जेल भेज दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार रविवार को अवकाश होने से तीनों आरोपियों को जज के निवास पर पेश किया गया था।इनमें मुख्य आरोपी महिला रमीबाई उसकी भाभी रेशमी और भाई विनोद कुमार गरासिया शामिल हैं। इस मामले में एक और आरोपी नाबालिग को डिटेन किया गया है।

विधवा से मारपीट के 3 आरोपियों को भेजा जेल। प्रतीकात्मक फोटो।

उदयपुर, जेएनएन। जिले के बेकरया थाना क्षेत्र के देवला गांव में विधवा से मारपीट के मामले में गिरफ्तार तीन आरोपी रविवार को जेल भेज दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार, रविवार को अवकाश होने से तीनों आरोपियों को जज के निवास पर पेश किया गया था। इनमें मुख्य आरोपी महिला रमीबाई, उसकी भाभी रेशमी और भाई विनोद कुमार गरासिया शामिल हैं। इस मामले में एक और आरोपी नाबालिग को डिटेन किया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। क्या है मामला? मामला उदयपुर के बेकरिया थाने के देवला गांव में 29 जून का है, जिसका वीडियो दो दिन बाद सामने आया था। वीडियो में विधवा महिला को कई महिलाओं ने घेरकर बुरी तरह पीटा। बाल पकड़ कर घसीटा और उसके कपड़े भी फाड़ दिए। इस दौरान पास में खड़े लोग इसका वीडियो बनाते रहे। मां की हालत देख पीड़िता का 5 साल का बेटा रोने रहा शनिवार को किया गया था तीन लोगों को गिरफ्तार वीडियो सामने आने के बाद उदयपुर के पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने मामला दर्ज करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद शनिवार दोपहर दो महिलाओं समेत तीन जनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। जांच में सामने आया था कि विधवा महिला का गांव के ही एक शादीशुदा युवक से अफेयर चल रहा था, जिसके चलते युवक की पत्नी तथा उसके साथ की कुछ महिलाओं ने वारदात को अंजाम दिया।

