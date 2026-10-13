राजस्थान: राष्ट्रीय होटल प्रबंधन परिषद के बोर्ड में शामिल हुए डॉ. लक्ष्यराज सिंह, होटल प्रबंधन और कौशल विकास को मिलेगी मजबूती

जागरण संवाददाता, उदयपुर। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को राष्ट्रीय होटल प्रबंधन एवं कैटरिंग टेक्नोलॉजी परिषद (एनसीएचएमसीटी) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में होटल एवं कैटरिंग उद्योग के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नामित किया है।

पर्यटन मंत्रालय की ओर से जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, यह नामांकन परिषद के बोर्ड में उद्योग के विशेषज्ञ प्रतिनिधित्व के तहत किया गया है। इसे आतिथ्य एवं होटल उद्योग के क्षेत्र में डॉ. मेवाड़ के अनुभव और सहभागिता को राष्ट्रीय स्तर पर मिली महत्वपूर्ण मान्यता के रूप में देखा जा रहा है।