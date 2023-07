Udaipur News: पहले कचरा डाला, फिर स्वच्छ भारत मिशन के तहत नेताओं ने लगाया झाड़ू; खूब उड़ी सोशल मीडिया पर खिल्ली

Udaipur News नगर निगम की ओर से स्वच्छ भारत मिशन के तहत सर्वेक्षण 2023 को लेकर उदयपुर शहर की रंगनिवास पुलिस चौकी के बाहर से सफाई कार्य के शुभारंभ करने का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्य का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से कराया गया। लेकिन शुभारंभ के बाद अचानक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें सफाईकर्मी शुभारंभ से पहले कचरा सड़क पर फैलाते नजर आ रहे हैं।

इस कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से कराया गया (फाइल फोटो)

उदयपुर, जागरण डेस्क। उदयपुर में शनिवार को स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई कार्य का शुभारंभ नगर निगम के लिए हंसी की वजह बन गया। इसने न केवल उदयपुर नगर निगम की, बल्कि स्थानीय नेताओं से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक की साख को दाग लगाया। हुआ यूं कि नगर निगम की ओर से स्वच्छ भारत मिशन के तहत सर्वेक्षण 2023 को लेकर उदयपुर शहर की रंगनिवास पुलिस चौकी के बाहर से सफाई कार्य के शुभारंभ करने का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्य का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से कराया गया। लेकिन, शुभारंभ के बाद अचानक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ सड़क पर कचरा फैलाते आए नजर सफाईकर्मी शुभारंभ से पहले कचरा सड़क पर फैलाते नजर आ रहे हैं। और तो और कचरा फैलाने वालों ने वहां कवरेज के लिए पहुंचे मीडियाकर्मियों के सामने ही यह काम किया जिसे मीडियाकर्मियों के कैमरों में भी कैद कर लिया। बात फैली और जैसा होता आया है, सोशल मीडिया पर टिप्पणियां शुरू हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री तो कार्यक्रम का शुभारंभ करके निकल गईं, लेकिन पीछे चर्चा का दौर दिन-भर जारी रहा। हालांकि, शुभारंभ के वक्त राजे ने नगर निगम के जिम्मेदारों को नसीहत भी दी कि उदयपुर का नाम विश्व के अच्छे शहरों में शुमार है, यहां की सफाई व्यवस्था आदर्श होनी चाहिए। इधर, पूर्व सांसद रघुवीर मीणा ने बयान जारी कर इस कृत्य को हास्यास्पद बताते हुए इस तरह के थोथे कार्यक्रम से नेताओं को बचने की नसीहत दी है।

