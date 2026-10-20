राजस्थान में विस्फोटक से भरी पिकअप में धमाका, 10 फीट दूर गिरा इंजन

जागरण संवाददाता, उदयपुर। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में सोमवार सुबह विस्फोटक से भरी पिकअप में जोरदार धमाका हो गया। विस्फोट इतना भीषण था कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए और उसका इंजन करीब 10 फीट दूर जाकर गिरा।

हादसे में पिकअप चालक की मौत हो गई। धमाके से आसपास के मकानों की दीवारों में दरारें आ गईं और खिड़कियों के कांच टूटकर बिखर गए। गुलाबपुरा थाना प्रभारी संजय गुर्जर के अनुसार, मृतक की पहचान बूंदी निवासी राम अवतार के रूप में हुई है।