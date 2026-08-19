चित्तौड़गढ़ में डबल मर्डर, लिव-इन में रह रहे पिता ने दूसरी पत्नी को मारी गोली; गुस्साए बेटे ने पीट-पीटकर मार डाला

जागरण संवाददाता, उदयपुर। संभाग में चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के दौरान दोहरे हत्याकांड की सनसनीखेज घटना सामने आई है। दो शादियां कर चुका 55 वर्षीय व्यक्ति दूसरी पत्नी को गोली मारने के बाद अपने ही बेटे के हाथों मारा गया।

मां की आंखों के सामने हत्या से गुस्साए बेटे ने पिता पर लाठी से ताबड़तोड़ वार कर दिए। बीच-बचाव करने पहुंची पिता की लिव-इन पार्टनर भी हमले में गंभीर घायल हो गई।

घटना सोमवार रात करीब 9 बजे सुवाणियां गांव में हुई।

पुलिस के अनुसार भैरूसिंह जी का खेड़ा निवासी भगवान लाल की दो शादियां हुई थीं। पहली पत्नी लाडू से उसकी दो बेटियां और दूसरी पत्नी भोमली से दो बेटे व दो बेटियां हैं। पिछले कुछ समय से भगवान लाल दोनों पत्नियों से अलग सुवाणियां में 35 वर्षीय तारा के साथ लिव-इन में रह रहा था। दोनों खेत पर रहते थे।

घर लौटने को लेकर हुआ विवाद सोमवार रात परिवार के लोग खेत पर पहुंचे और भगवान लाल से घर लौटने को कहा। शुरुआत में बातचीत सामान्य रही, लेकिन कुछ देर बाद विवाद बढ़ गया और गाली-गलौज होने लगी। इसी दौरान भगवान लाल ने अपनी दूसरी पत्नी भोमली पर कथित तौर पर गोली चला दी। गोली लगने से भोमली गंभीर घायल हो गई।

बेटा अनिल और अन्य परिजन उसे अस्पताल लेकर रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मां की मौत से भड़का बेटा मां की मौत से गुस्साए 22 वर्षीय अनिल ने पास पड़ी लाठी उठा ली और पिता भगवान लाल पर हमला कर दिया। उसने लाठी से कई वार किए, जिससे भगवान लाल की मौके पर ही मौत हो गई।

इसी दौरान झगड़ा रोकने पहुंची भगवान लाल की लिव-इन पार्टनर तारा पर भी अनिल ने लाठी से हमला कर दिया। गंभीर घायल तारा को चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उसे उदयपुर रेफर किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। एफएसएल ने जुटाए साक्ष्य, दो लोग डिटेन घटना की सूचना पर गंगरार थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। दोनों शवों को जिला अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवाया गया।

गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। पुलिस ने आरोपी बेटे अनिल और भगवान लाल की पहली पत्नी लाडू को डिटेन कर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस पुराने पारिवारिक विवाद और रंजिश के एंगल से भी जांच कर रही है।