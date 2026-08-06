'गाड़ी तैयार रखना, मैं आ रहा हूं', अपनी सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली से घायल थानेदार ने तोड़ा दम

जागरण संवाददाता, उदयपुर। भीलवाड़ा सदर थाना प्रभारी (सीआई) लोकपाल सिंह (38) ने सर्विस रिवॉल्वर से गोली लगने के एक दिन बाद बुधवार तड़के उदयपुर के गीतांजलि अस्पताल में दम तोड़ दिया। मंगलवार शाम नाकाबंदी ड्यूटी पर निकलने से पहले घर पर वर्दी पहनते समय उनकी सर्विस रिवॉल्वर से अचानक फायर हो गया।

गोली कनपटी में लगकर सिर के आर-पार निकल गई। गंभीर हालत में उन्हें पहले भीलवाड़ा के अस्पतालों में भर्ती कराया गया और बाद में 157 किलोमीटर का ग्रीन कॉरिडोर बनाकर महज 95 मिनट में उदयपुर पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सकों के प्रयास उन्हें नहीं बचा सके।

पुलिस के अनुसार घटना से कुछ मिनट पहले लोकपाल सिंह ने अपने अधीनस्थ अधिकारी को फोन कर कहा था, गाड़ी तैयार रखना, मैं आ रहा हूं। इसी दौरान सर्विस वेपन संभालते समय हादसा हो गया। गोली चलने की आवाज सुनकर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी।