राजस्थान: मोबाइल चलाने से मां ने टोका तो घर से चली गई नाबालिग, तलाश में जुटी पुलिस
भीलवाड़ा में मोबाइल चलाने को लेकर मां के टोकने से नाराज 14 साल की नाबालिग घर से निकल गई और ...और पढ़ें
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जागरण संवाददाता, उदयपुर। राजस्थान के भीलवाड़ा में मोबाइल चलाने को लेकर मां के टोकने से नाराज 14 साल की एक नाबालिग बुधवार शाम घर से निकल गई।
इसके बाद वह वापस नहीं लौटी। मां ने आसपास और परिचितों के यहां तलाश की, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद परिजन थाने पहुंचे और पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने नाबालिग की तलाश शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर मोबाइल चलाने को लेकर मां ने बेटी को टोका था। इस दौरान दोनों के बीच हल्की बहसबाजी भी हुई।
शाम करीब 5:30 बजे मां रसोई में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान नाबालिग घर से निकल गई। कुछ देर बाद मां ने बेटी को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। घर में तलाश करने पर उसके नहीं होने का पता चला।
मां ने आसपास के क्षेत्र और परिचितों के यहां बेटी की तलाश की, लेकिन देर रात तक उसका पता नहीं चला। इसके बाद वह परिचितों के साथ थाने पहुंची और पुलिस में लिखित शिकायत दी।
मां ने पुलिस को बताया कि घर से निकलते समय बेटी ने ब्लैक-रेड रंग की शॉर्ट कुर्ती और ब्लैक जींस पहन रखी थी। बच्ची के पिता की कुछ साल पहले मौत हो चुकी है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में तलाश के साथ अन्य संभावित स्थानों पर भी जानकारी जुटा रही है।