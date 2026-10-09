राजस्थान: मोबाइल चलाने से मां ने टोका तो घर से चली गई नाबालिग, तलाश में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, उदयपुर। राजस्थान के भीलवाड़ा में मोबाइल चलाने को लेकर मां के टोकने से नाराज 14 साल की एक नाबालिग बुधवार शाम घर से निकल गई।

इसके बाद वह वापस नहीं लौटी। मां ने आसपास और परिचितों के यहां तलाश की, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद परिजन थाने पहुंचे और पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने नाबालिग की तलाश शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर मोबाइल चलाने को लेकर मां ने बेटी को टोका था। इस दौरान दोनों के बीच हल्की बहसबाजी भी हुई। शाम करीब 5:30 बजे मां रसोई में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान नाबालिग घर से निकल गई। कुछ देर बाद मां ने बेटी को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। घर में तलाश करने पर उसके नहीं होने का पता चला।