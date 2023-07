Rajasthan: टेक ऑफ से ठीक पहले रोकी गई Air India की फ्लाइट, मोबाइल गर्म हुआ तो पैसेंजर ने पायलट को दी जानकारी

एयर इंडिया की फ्लाइट में रविवार को एक बड़ा हादसा टल गया। एक पैसेंजर का मोबाइल बहुत गर्म होने के बाद पैसेंजर की जानकारी पर पायलट ने टेक ऑफ से ठीक पहले फ्लाइट रोक दी। एयर इंडिया की इस फ्लाइट में करीब 140 यात्री सवार थे। इससे पहले यह अफवाह फैल गई थी कि एक पैसेंजर का मोबाइल फटने के कारण विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई।

टेक ऑफ से ठीक पहले रोकी गई Air India की फ्लाइट। फोटो- जागरण।

उदयपुर, जेएनएन। एयर इंडिया की फ्लाइट में रविवार को एक बड़ा हादसा टल गया। एक पैसेंजर का मोबाइल बहुत गर्म होने के बाद पैसेंजर की जानकारी पर पायलट ने टेक ऑफ से ठीक पहले फ्लाइट रोक दी। मिली जानकारी के अनुसार, एयर इंडिया की इस फ्लाइट में करीब 140 यात्री सवार थे। सभी सकुशल हैं। हालांकि इस बीच एक यात्री की तबियत भी खराब हो गई, जिसके चलते वह उदयपुर में ही उतर गया। पैसेंजर ने पायलट को दी जानकारी एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, डबोक स्थित महाराणा प्रताप हवाई अड्डे से दोपहर में एयर इंडिया की फ्लाइट 470 नई दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाला था। पैसेंजर ने पायलट को जानकारी दी कि उसका मोबाइल बेहद गर्म हो गया है तो विमान में सवार सभी यात्री घबरा गए। विमान को रोकने के बाद तकनीकी जांच की गई। जांच पूरी होने के बाद विमान ने वापस दिल्ली के लिए उड़ान भरी। डबोक एयरपोर्ट के डायरेक्टर योगेश नगाइच ने बताया कि विमान को आखिरी मौके पर रुकवाया गया था। फैल गई थी अफवाह हालांकि, इससे पहले यह अफवाह फैल गई थी कि एक पैसेंजर का मोबाइल फटने के कारण विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस तरह की किसी घटना से इनकार किया है।

