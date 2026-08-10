राजस्थान पर्यटन को मिलेगी नई पहचान, 18 देशों के 32 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पहुंचे उदयपुर

जागरण संवाददाता, उदयपुर। राजस्थान की पर्यटन विरासत और सांस्कृतिक पहचान को दुनिया तक पहुंचाने के उद्देश्य से 18 देशों के 32 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स रविवार को उदयपुर पहुंचे।

विदेश मंत्रालय के विशेष कार्यक्रम के तहत आए विदेशी मेहमान अगले कुछ दिनों में उदयपुर की झीलों, ऐतिहासिक महलों, मंदिरों और लोक संस्कृति का अनुभव करेंगे। उनके सोशल मीडिया कंटेंट के जरिए राजस्थान पर्यटन को विशेष रूप से मध्य और दक्षिण अमेरिकी देशों में डिजिटल पहचान मिलने की उम्मीद है।

ये क्रिएटर्स राजस्थान के महलों, झीलों, लोककला, खान-पान और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े वीडियो, रील्स, ब्लाग और तस्वीरें अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर साझा करेंगे। इससे उदयपुर और राजस्थान को विदेशी पर्यटकों के बीच नए डिजिटल प्रचार का लाभ मिलने की उम्मीद है।