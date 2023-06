Rajasthan: कोटा के MBS अस्पताल में नहीं मिली व्हीलचेयर तो स्कूटी लेकर लिफ्ट में दाखिल हुआ पिता, वीडियो वायरल

कोटा, एएनआई। राजस्थान के कोटा में स्थित एक अस्पताल में व्हीलचेयर का एक मामला सामने आया। बता दें कि मनोज जैन नामक वकील अस्पताल में व्हीलचेयर तलाश रहा था, लेकिन अस्पताल प्रशासन की ओर से उन्हें व्हीलचेयर नहीं मिली। जिसके बाद अपने बेटे को स्कूटी में बैठाकर वह सीधे अस्पताल में दाखिल हो गए।

घटना कोटा के एमबीएस अस्पताल की है, जहां पर अस्पताल प्रशासन की तरफ से व्हीलचेयर नहीं मुहैया कराये जाने की वजह से एक पिता अपने बेटे को स्कूटी में बिठाकर वहां पर दाखिल हो गया। इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन का भी बयान सामने आया है।

Rajasthan | An advocate Manoj Jain carried his son to MBS hospital in Kota on a scooter. The man riding the scooter with his son also entered the lift of the hospital. (15.06) (Screengrabs of viral video) pic.twitter.com/AdtS3NHzJQ

एमबीएस अस्पताल के उप अधीक्षक कर्णेश गोयल ने कहा,

वहीं, वकील मनोज जैन का कहना है कि मैं व्हीलचेयर तलाश रहा था, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने मुझे व्हीलचेयर नहीं दी। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं अपने बेटे को स्कूटी में बिठाकर लिफ्ट में दाखिल हो सकता है। ऐसे में उन्होंने मुझे अनुमति दे दी। हालांकि, अब उन्होंने मेरी स्कूटी की चाबी ले ली है।

#WATCH | I was searching for a wheelchair but the hospital authority did not provide it. I asked them if I can take my son on my electric scooter inside the lift and they allowed me. Now they have taken the keys of my scooter: Advocate Manoj Jain pic.twitter.com/fpH9yatLoF— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 17, 2023