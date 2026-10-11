'इंडियन एयरफोर्स के साथ उड़ान भरना घर जैसा', तरंग शक्ति-2026 के समापन पर बोले जर्मन-फ्रांस एयर चीफ

डिजिटल डेस्क, जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर में हुई मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज 'तरंग शक्ति-2026' में शामिल यूरोप की एयर फोर्स के सीनियर अधिकारी ने कहा कि इंडियन एयर फोर्स के साथ उड़ान भरना वैसा ही लगता है जैसे वे अपने देश में काम कर रहे हों, इसका श्रेय साझा प्रक्रियाओं और सालों की ज्वॉइंट ट्रेनिंग को जाता है।

शनिवार को जोधपुर में 'तरंग शक्ति' के समापन समारोह के दौरान, जर्मनी और फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि उनकी क्रू टीम को भारत के रेगिस्तानी आसमान में मिशन करने और यूरोप में मिशन करने के बीच कोई खास फर्क नहीं लगा।

इंडियन एयरफोर्स के साथ उड़ान भरना घर जैसा जर्मन एयर फोर्स कमांड के कमांडर, लेफ्टिनेंट जनरल गुंटप काट्ज ने कहा कि उन्होंने कुछ ही घंटे पहले अपनी एयरक्रू टीम से बात की थी। उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं हैं और बताया कि सेटअप, काम करने का तरीका और प्रक्रियाएं वैसी ही थीं, जैसी उनके देश में होती हैं।

फ्रेंच आर्म्ड फोर्स के इंस्पेक्टर जनरल, जनरल स्टीफन ग्रोएन ने कहा कि फ्रांस के राफेल स्क्वाड्रन के कमांडर ने उन्हें यही जवाब दिया। उन्होंने मल्टीनेशनल एक्सरसाइज के सुचारू रूप से चलने का श्रेय द्विपक्षीय एक्सरसाइज को दिया और बताया कि फ्रांस इनमें से कई एक्सरसाइज उन देशों के साथ करता है जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 'ऑपरेशन सिंदूर' पर फोकस एक्सरसाइज डायरेक्टर एयर वाइस मार्शल राज ठाकुर ने कहा कि हिस्सा लेने वाले देशों ने 'ऑपरेशन सिंदूर' में काफी दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने बताया कि इंडियन एयर फोर्स ने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत के दौरान उन्हें इसकी भूमिका के बारे में जानकारी दी और इस जानकारी को बहुत अच्छी तरह से सराहा गया।

पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए घातक हमले के सीमा-पार कनेक्शन का पता चलने के बाद, भारत ने दो हफ्ते बाद 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया और लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिज्बुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी समूहों के कई कैंप नष्ट कर दिए।

एक-दूसरे से सीखने के महत्व पर चर्चा की- केविन श्नाइडर पैसिफिक एयर फोर्स के कमांडर, US एयर फोर्स के जनरल केविन श्नाइडर ने कहा कि उन्होंने एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और IAF के अन्य सीनियर अधिकारियों के साथ एक हफ्ता बिताया। उन्होंने ऑपरेशन और सुरक्षा चुनौतियों के बदलते स्वरूप के बीच एक-दूसरे से सीखने के महत्व पर चर्चा की।